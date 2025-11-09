برلماني: الحكومة تدعم المستثمرين وتعمل على خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشيرًا إلى أن الحكومة تطرح فرصًا كبيرة للاستثمارات التنموية في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضح " يحيي" في تصريح لموقع “صدى البلد” أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دعم المستثمرين الجادين وتوفير البنية الأساسية اللازمة لمشروعاتهم.

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن "الساحل الشمالي" أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استثمارات "رأس الحكمة" و"علم الروم" تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.