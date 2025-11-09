برلمانية: طرح فرص استثمارية استثنائية يعزز التنمية المستدامة

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن طرح فرص كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة الجادة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية.

أوضحت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن توسيع قاعدة الاستثمار يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

قال كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن "الساحل الشمالي" أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استثمارات "رأس الحكمة" و"علم الروم" تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.