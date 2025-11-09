قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب البرلمان: معرض النقل الذكي خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات العالمية

مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن افتتاح معرض النقل الذكي: 

  •  يؤكد تحول مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي
  • رافعة للاقتصاد الوطني وداعم مباشر لخطة الدولة في ترشيد الإنفاق
  • قاطرة للنمو الاقتصادي وجاذب قوي للاستثمارات العالمية في مصر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعة والنقل في مصر، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو التحول الصناعي والرقمي الشامل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الحديثة وحلول النقل المتقدمة.

توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية

وأكدت متى في تصريح خاص لـ صدي البلد أن المعرض هذا العام يمثل منصة وطنية ودولية كبرى لتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية، خاصة في مجالات البنية التحتية الذكية، وصناعة المركبات الكهربائية، وأنظمة النقل المستدام، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق تنمية صناعية خضراء ومستدامة.

وأضافت أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الدولة في خلق مناخ استثماري جاذب قائم على الابتكار والتكامل الصناعي.

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن تنظيم مؤتمر صناعة التعهيد على هامش الفعاليات، خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص عمل نوعية للشباب المصري، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المعرفي.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"ما نشهده اليوم هو نقلة نوعية في فكر الصناعة والنقل في مصر، تُرسّخ مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية واللوجيستية المستقبلية."

 

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يجسد حرص الدولة على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.

 أهم محاور الإصلاح الاقتصادي

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشروعات النقل الذكي تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، لما تسهم به في رفع كفاءة البنية التحتية، وتقليل الهدر في الموارد العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، بجانب دورها في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة والصناعة.

وأضافت أن المعرض يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين قطاعي النقل والصناعة، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو رغم التحديات العالمية.

واختتمت عضو لجنة الخطة والموازنة تصريحها قائلة:"النقل الذكي ليس مجرد تطوير للبنية التحتية، بل هو استثمار في المستقبل، يترجم رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل يواكب التطور العالمي ويخدم المواطن المصري."

كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر تمضي بثبات نحو بناء اقتصاد حديث قائم على التكنولوجيا والمعرفة.

أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ  صدي البلدأن قطاع النقل الذكي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، نظرًا لدوره في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وخفض تكلفة النقل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المعرض يجمع بين الصناعة، النقل، واللوجيستيات في رؤية واحدة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية على أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة تعكس ثقة المستثمرين في صلابة الاقتصاد المصري واستقراره السياسي والتشريعي، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تحويل مشروعات النقل الذكي من مجرد بنية تحتية إلى منصة استثمارية واعدة.

واختتم النائب تصريحه قائلًا:"الاستثمار في النقل الذكي هو استثمار في المستقبل.. ومصر اليوم تؤكد قدرتها على أن تكون مركزًا اقتصاديًا ولوجيستيًا رائدًا في المنطقة."

