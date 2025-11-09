تنطلق غدًا.. غرامة 20 ألف جنيه حال نشر شائعات عن انتخابات النواب 2025

تنطلق غدًا الاثنين ، انتخابات مجلس النواب 2025 وسط إجراءات صارمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

و حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من تداول الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية ، والتي تصدي لها القانون بفرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على المخالفين، وذلك لمنع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع.



ونصت المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.



فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة تضاعف الغرامة.



و تنطلق غدًا الإثنين، عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.



ومن المقرر أن تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.

و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مع توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين داخل مقار اللجان.

انتخابات مجلس النواب



أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها الكامل على تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في انتخابات مجلس النواب 2025، وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم توفير بطاقات اقتراع مصممة خصيصًا تتيح لهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر داخل اللجان الانتخابية.



وأوضحت الهيئة أن عملية التصويت ستتم من خلال ورقتين للاقتراع؛ الأولى مخصصة لنظام القوائم، والثانية لنظام الفردي، وذلك بما يضمن وضوح الخيارات أمام الناخبين وتيسير العملية الانتخابية.



وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها أعدت مجموعة من الإرشادات التوضيحية داخل مقار اللجان، تهدف إلى توجيه الناخبين خطوة بخطوة خلال عملية التصويت، بداية من تسلم البطاقة وحتى وضعها في الصندوق المخصص، لضمان دقة الإجراءات وسلامة الأصوات.