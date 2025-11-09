مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة

أ ش أ

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال البلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا من قرية عابود، وأغلقت مدخل بلدة سنجل، في محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت "وفا" بأن الاحتلال اقتحم عابود وداهم عدة منازل وفتّشها، قبل أن يعتقل شابًا، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية داخل القرية.



وفي سياق متصل، أغلق الاحتلال المدخل الرئيس لبلدة سنجل، شمال رام الله، ما اضطر الأهالي إلى سلوك طرق ترابية بديلة للوصول إلى منازلهم، في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة منذ ساعات.



كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية قرب ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وأوقفت المركبات ودققت في هويات ركابها.