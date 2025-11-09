قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

عبد العزيز جمال

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات الدليل الانتخابي الكامل لعام 2025 عبر موقعها الرسمي قبل انتخابات مجلس النواب 2025، متضمّنًا كافة المعلومات التي يحتاجها المواطن لمعرفة رابط استعلام اللجنة العليا للانتخابات 2025، وخطوات التسجيل، وطرق معرفة اللجنة الانتخابية، بالإضافة إلى ضوابط التصويت وشروط صحة الصوت الانتخابي.

 ويأتي ذلك في إطار استعداد الدولة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 غدا الاثنين  وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان النزاهة والشفافية.

انتخابات النواب


اللجنة العليا للانتخابات 2025

تتولى اللجنة العليا للانتخابات 2025 الإشراف الكامل على جميع العمليات الانتخابي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة.

وتهدف اللجنة إلى ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة وفقًا للقوانين المنظمة،  ويتم إدراج المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين تلقائيًا عند بلوغهم السن القانونية وهي 18 سنة، باستثناء من حصل على الجنسية المصرية حديثًا ولم تمر خمس سنوات على تجنسه.

وتعتمد اللجنة بشكل أساسي على قاعدة بيانات الرقم القومي التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لضمان دقة القيد في سجلات الناخبين.

رابط استعلام اللجنة الانتخابية 2025

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر من وسيلة رسمية للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية الخاصة بكل مواطن، وتشمل الطرق التالية:

  • عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات. https://www.elections.eg/ 
  • من خلال إرسال الرقم القومي برسالة نصية قصيرة إلى 5151.
  • الاتصال الهاتفي على الرقم 141 عبر دليل الهاتف لمعرفة اللجنة الانتخابية.

كما يمكن للناخبين تقديم طلب لتغيير مقر اللجنة الانتخابية إذا كانت بعيدة عن محل الإقامة، ويتم ذلك عبر الموقع الرسمي أو يدويًا من خلال الجهة المختصة مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي واختيار أقرب ثلاث مقرات متاحة.

خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

يمكن للمواطنين معرفة لجانهم الانتخابية بسهولة عبر الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
  • الضغط على زر استعلام للحصول على كافة بيانات اللجنة، بما في ذلك عنوان المقر الانتخابي ورقم اللجنة الفرعية.

    كما يمكن تقديم طلب لجمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة إذا كانت بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم تتبع نفس قسم الشرطة.

المستندات المطلوبة للإدلاء بالصوت الانتخابي

عند التوجه إلى اللجنة الانتخابية، يجب على الناخب إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري الذي يحتوي على الرقم القومي.

ويحق للناخب تصحيح أي خطأ في بياناته قبل بدء العملية الانتخابية من خلال الموقع الرسمي أو تقديم الطلب يدويًا، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

ولا يجوز تعديل البيانات بعد صدور دعوة الناخبين إلا في حال تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ أو حذف أسماء المتوفين من السجلات.

انتخابات مجلس النواب

الفئات الممنوعة مؤقتًا من ممارسة الحقوق السياسية

وفقًا للقوانين المنظمة، هناك بعض الفئات التي تُمنع مؤقتًا من المشاركة في العملية الانتخابية، وتشمل:

  • المحجور عليهم طوال مدة الحجر.
  • المصابون باضطرابات عقلية أو نفسية خلال فترة احتجازهم الإلزامي.
  • من صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا التهرب الضريبي أو جرائم الفساد المالي والسياسي.
  • من لم يمض على حصولهم على الجنسية المصرية خمس سنوات.
  • أفراد القوات المسلحة والشرطة أثناء الخدمة الفعلية.

مشاركة كبار السن وذوي الإعاقة في الانتخابات

حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير مجموعة من التسهيلات لضمان مشاركة كبار السن وذوي الإعاقة، ومن أبرزها:

  • تقديم المساعدة من القاضي داخل اللجنة للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية أو الحركية.
  • منح أولوية التصويت دون انتظار طويل.
  • تخصيص لجان انتخابية في الطوابق الأرضية لتسهيل الحركة.
  • توفير مقاعد مناسبة وأماكن انتظار مريحة.
  • وجود موظفين مدربين وإرشادات واضحة داخل مقار اللجان لتسهيل عملية التصويت.

حالات بطلان الصوت الانتخابي

أوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن استخدام الحبر الفسفوري يقتصر على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، بينما لا يُستخدم في جميع أنواع الانتخابات.
ويُعتبر الصوت باطلًا في الحالات التالية:

  • إذا كان التصويت معلقًا على شرط.
  • اختيار عدد مرشحين أكثر أو أقل من المطلوب.
  • استخدام ورقة غير صادرة عن رئيس اللجنة.
  • وضع توقيع أو علامة تدل على هوية الناخب.
  • إضافة أي عبارات أو علامات غير مطلوبة داخل ورقة التصويت.

دور اللجنة في ضمان نزاهة الانتخابات

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات تسير وفق ضوابط قانونية مشددة تضمن نزاهة الانتخابات وشفافية النتائج. 

كما يتم الإشراف القضائي الكامل على جميع اللجان الفرعية والعامة، لضمان أن كل صوت انتخابي يتم احتسابه بدقة دون أي تدخل أو تأثير.

 

