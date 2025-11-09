قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
توك شو

رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود محسن

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع عدد من مذكرات التفاهم، مع شركات عالمية خلال القمة العالمية لصناعة التعهيد.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها التزامات، ببناء الاستقرار والشفافية، من أجل أن يكون هناك ثقة في الاقتصاد المصري.

قال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن أولوياتنا خلق بيئة أعمال تحقق التكامل والشفافية، وتعمل على  تمكين نمو القطاع الخاص.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: حققنا استثمارات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، مؤكدا أنه تم تحقيق ذلك على الرغم من مواجهة التحديات الغير مسبوقة.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صناعة التعهيد في مصر ، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعدد من المسئولين بأحد فنادق الجيزة.

 

يشهد مدبولي التوقيع علي ٥٥ عقد بين الاتصالات وشركات التعهيد.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مذكرات التفاهم شركات عالمية القمة العالمية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

