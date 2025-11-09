رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع عدد من مذكرات التفاهم، مع شركات عالمية خلال القمة العالمية لصناعة التعهيد.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها التزامات، ببناء الاستقرار والشفافية، من أجل أن يكون هناك ثقة في الاقتصاد المصري.

قال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن أولوياتنا خلق بيئة أعمال تحقق التكامل والشفافية، وتعمل على تمكين نمو القطاع الخاص.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: حققنا استثمارات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، مؤكدا أنه تم تحقيق ذلك على الرغم من مواجهة التحديات الغير مسبوقة.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صناعة التعهيد في مصر ، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعدد من المسئولين بأحد فنادق الجيزة.

يشهد مدبولي التوقيع علي ٥٥ عقد بين الاتصالات وشركات التعهيد.