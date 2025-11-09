قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
أبو العينين يدعو لتعميق الشراكة المصرية الصينية: نستهدف توطين الصناعة والتكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات
30 دقيقة .. الأهلي يبحث عن أول الأهداف والزمالك يغلق المساحات
إعلام فلسطيني: انقطاع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد مؤتمر صناعة التعهيد في مصر
الشيخ خالد الجندي: الإلحاح في الدعاء عبادة عظيمة.. والله يحب سماع تضرع عبده
أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صناعة التعهيد في مصر ، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعدد من المسئولين بأحد فنادق الجيزة.

مؤتمر صناعة التعهيد 

من المقرر أن يشهد مدبولي التوقيع علي ٥٥ عقد بين الاتصالات وشركات التعهيد .

وشهد رئيس مجلس الوزراء فيلم تسجيلي حول صناعة التعهيد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وأوضح الفيلم أن مصر تُعد مركزًا جاذبًا لهذه الصناعة، حيث تستقطب استثمارات عالمية كبيرة وتضم العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال. 

وتقدم شركة التعهيد خدمات خارجية متخصصة لشركات أخرى، سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل هذه الخدمات مراكز الاتصال الرقمية، وتطوير البرمجيات، وصيانة البنية التحتية، والدعم الفني، والحوسبة السحابية، وحلول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير تجربة سلسة للعملاء.

رئيس مجلس الوزراء صناعة التعهيد الاتصالات

