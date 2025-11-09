رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صناعة التعهيد في مصر ، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعدد من المسئولين بأحد فنادق الجيزة.

مؤتمر صناعة التعهيد

من المقرر أن يشهد مدبولي التوقيع علي ٥٥ عقد بين الاتصالات وشركات التعهيد .

وشهد رئيس مجلس الوزراء فيلم تسجيلي حول صناعة التعهيد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الفيلم أن مصر تُعد مركزًا جاذبًا لهذه الصناعة، حيث تستقطب استثمارات عالمية كبيرة وتضم العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وتقدم شركة التعهيد خدمات خارجية متخصصة لشركات أخرى، سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل هذه الخدمات مراكز الاتصال الرقمية، وتطوير البرمجيات، وصيانة البنية التحتية، والدعم الفني، والحوسبة السحابية، وحلول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير تجربة سلسة للعملاء.