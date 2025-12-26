الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد

وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتفعيل الشراكة بين الهيئة القومية للبريد ومكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية، بما يتيح تقديم خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين من خلال مكاتب البريد،وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

ويستهدف البروتوكول إسناد إجراءات التصديق كاملة إلى الهيئة القومية للبريد نيابة عن المواطنين، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين كفاءة الخدمة، وتقديم تجربة خدمية أكثر سلاسة. كما يتيح للمستفيدين مرونة اختيار وسيلة استلام المستندات المصدَّقة، سواء من أقرب مكتب بريد أو من خلال التوصيل إلى مقر العمل أو محل الإقامة، وفقًا لرغباتهم. وفي هذا الإطار، تحرص الوزارتان على تعميم الخدمة تدريجيًا لتشمل مختلف مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية.

وتتواصل الجهود المشتركة لتذليل أية تحديات قد تواجه تفعيل الخدمة، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية للعاملين، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية بين الجانبين لمتابعة تطوير آليات التصديق عبر مكاتب البريد وتعظيم الاستفادة منها. كما يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية، بما يسهم في الحد من التكدس، وتسريع وتيرة تقديم الخدمة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إطار منظومة الدولة الرقمية.