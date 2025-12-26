قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جـ ثة فتاة متفحمة في أخميم بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة بالكامل، ملفوفة داخل سجادة، وملقاة بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة، في واقعة غامضة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل أرض زراعية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر، متفحمة بالكامل، وبدون ملابس، وملفوفة داخل سجادة، بما يرجح تعرضها لاعتداء جنائي قبل التخلص من الجثمان وإضرام النيران به في محاولة لطمس معالم الجريمة.

وعلى الفور، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط موقع العثور على الجثة، مع انتشار مكثف لقوات الشرطة، للحفاظ على مسرح الجريمة ورفع الأدلة الجنائية اللازمة.

وشكّل مدير أمن سوهاج فريق بحث جنائي على أعلى مستوى، ضم ضباط إدارة البحث الجنائي، لتكثيف التحريات وتحديد هوية المجني عليها، وتتبع خط سيرها قبل الواقعة، وفحص علاقاتها الاجتماعية، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث والاستماع لأقوال الشهود.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لفك شفرة الواقعة وضبط مرتكبيها، فيما تم تحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جثة أخميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

المونوريل

من 10 الى 20 جنيها.. موعد تشغيل وأسعار تذاكر المونوريل

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة اليوم

مظاهر عناية الإسلام بالطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر

حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر.. الإفتاء تجيب

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

فيديو

البنك المركزي

مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد