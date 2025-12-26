جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جـ ثة فتاة متفحمة في أخميم بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة بالكامل، ملفوفة داخل سجادة، وملقاة بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة، في واقعة غامضة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل أرض زراعية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر، متفحمة بالكامل، وبدون ملابس، وملفوفة داخل سجادة، بما يرجح تعرضها لاعتداء جنائي قبل التخلص من الجثمان وإضرام النيران به في محاولة لطمس معالم الجريمة.

وعلى الفور، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط موقع العثور على الجثة، مع انتشار مكثف لقوات الشرطة، للحفاظ على مسرح الجريمة ورفع الأدلة الجنائية اللازمة.

وشكّل مدير أمن سوهاج فريق بحث جنائي على أعلى مستوى، ضم ضباط إدارة البحث الجنائي، لتكثيف التحريات وتحديد هوية المجني عليها، وتتبع خط سيرها قبل الواقعة، وفحص علاقاتها الاجتماعية، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث والاستماع لأقوال الشهود.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لفك شفرة الواقعة وضبط مرتكبيها، فيما تم تحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.