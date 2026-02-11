أجواء روحانية في احتفالات أبو اليزيد البسطامي بقرية الكوبانية بأسوان .. صور

أجواء روحانية متنوعة تشهدها العديد من المناطق داخل محافظة أسوان ، وخاصة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان .

ومن بين هذه الأجواء يوجد مولد الإمام العارف بالله أبو اليزيد البسطامى بقرية الكوبانية ، والذى يشهد مشاركة كبيرة من الأهالى والزائرين فى تقليد سنوى يحرص الأهالى على إحيائه .

ويتوافد المريدون ومحبو آل البيت للمشاركة فى حلقات الذكر والابتهالات والمدائح النبوية التى ترددت فى ساحة المولد، حيث ارتفعت الأصوات بالإنشاد الدينى فى مشهد يعكس الطابع الصوفى والتراثى الذى تتميز به الاحتفالات الشعبية فى أسوان.

أجواء روحانية

وتشمل الفعاليات تنظيم مسيرة الدورة داخل شوارع الكوبانية، حاملين الرايات ومرددين الأذكار للتعبير عن محبتهم للإمام البسطامى، بينما حرصت الأسر على اصطحاب الأطفال للمشاركة فى الأجواء الاحتفالية.

وأعد الأهالى الولائم وموائد الطعام لاستقبال الضيوف، فى صورة تجسد روح التكافل والكرم المتأصلة فى المجتمع الأسوانى، حيث يتم توزيع الوجبات والحلوى على الزائرين طوال أيام الاحتفال.

وانتشرت ألعاب الأطفال والمراجيح وباعة الحلوى حول ساحة المولد، ما أضفى طابع من البهجة، وجعل المناسبة تجمع بين الروحانية والفرحة الشعبية فى آن واحد.