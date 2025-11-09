قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة "رأس الحكمة"

محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية- أبوظبي، ومسئولي مجموعة "مُدن القابضة".

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" يأتي فى إطار جهود تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك تعظيما لما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وامكانات تجعلها أحد أهم المقاصد السياحية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالنظر لما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وتنمية متكاملة لهذه المنطقة الواعدة، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم الحركة السياحية لهذه المنطقة.
  وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمختلف مكونات ومراحل المشروع، وكذا متابعة مستجدات تنفيذ المخطط العام للمشروع، وجهود مجموعة "مُدن القابضة" فى هذا الصدد.


وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف وحجم المبيعات وفقاً لما تم طرحه مؤخراً ضمن المرحلة الأولى من مشروع "رأس الحكمة"، حيث تمت الإشارة إلى أن الطرح شهد نجاحا كبيرا فى  تسويق عدد كبير من الوحدات داخل المشروع، وتحقيق أرقام غير مسبوقة، حيث تم بيع الوحدات للعديد من المصريين والاماراتيين والسعوديين، وغيرهم من عدد من الدول المختلفة.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف الفنادق التى شرعت مجموعة "مُدن القابضة" فى بنائها فى إطار مشروع "رأس الحكمة" وغيرها من المكونات التى يتضمنها المشروع، وتم تأكيد أن ما يتم تنفيذه من فنادق ومجمعات سكنية وخدمية، ومكونات أخري بالمشروع يتم وفق احدث وأرقي التصميمات العالمية فى هذا الصدد، بما يجعل من هذا المشروع وهذه المنطقة الساحرة نقطة جذب سياحي على مدار العام.

