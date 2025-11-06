قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. 70 دقيقة التقدم للأحمر 2-1
تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
برعاية رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح معرض صور بمهرجان قنا للفنون التراثية بمعبد دندرة

معرض قنا للحرف التراثية
معرض قنا للحرف التراثية
يوسف رجب

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض الصور المقام ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية بساحة معبد دندرة والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع مؤسسة س للثقافة والإبداع، والذي يوثق مراحل تطور المحافظة ومظاهر تراثها الأصيل عبر العقود، في مشهد يجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط والمهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ واللواء سامى علام، السكرتير العام للمحافظة والدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادى للمحافظة والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا والناقد السينمائي هيثم الهوارى، مدير المهرجان إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبيةإلى جانب فريق عمل المصورين عبد الرحمن حمزه ومصطفى حمزه ومينا تاوضروس وأحمد مصطفى وإبراهيم زايد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.


 

وتضمن المعرض صور ولقطات تجسد الحياة اليومية لأهالي قنا، ومظاهر الفنون من مشاهد تعبير عن التراث المعمارى لمحافظة قنا من أعتاب وأبواب وتصميم عمرانى كما تضمن المعرض صور لمشاهد من الحياة اليومية والحرف التراثية التى تمتاز بها محافظة قنا كما ضم صورا للموارد والمناسبات الدينية المتنوعة المعبره عن الهوية التراثية لمحافظة قنا وبجانبها الالعاب الشعبيه المتمثلة في المرماح والتحطيب.

و أشاد محافظ قنا، بمستوى التنظيم والمحتوى الفني للمعرض، مؤكدًا أنه يعكس صورة مشرفة لمحافظة قنا بما تمتلكه من تاريخ عريق وموروث ثقافي متنوع، مشيرًا إلى أن مثل هذه المعارض تمثل توثيقا بصريا ذا قيمة عالية للأحداث والتحولات التي تشهدها المحافظة.

وأشار عبدالحليم، إلى أن المعرض يُعد فرصة لتعريف الزوار بمقومات قنا السياحية والثقافية، وتشجيع الأجيال الجديدة على الحفاظ على تراثها المحلي، لما يمثله من ثروة إنسانية تعكس هوية المجتمع وتاريخه الممتد عبر آلاف السنين.

كما وجّه محافظ قنا، الشكر للفنانين والمصورين المشاركين على إبداعاتهم وجهودهم في تقديم لوحات وصور توثق ملامح الأصالة والتطور في آن واحد، موضحًا أن ما يقدمه المبدعون من أعمال فنية يسهم في تعزيز الوعي بقيمة الفنون البصرية ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية.

واختتم محافظ قنا، جولته بالتأكيد على أن الفنون البصرية جزء أساسي من التنمية الثقافية التي تسعى المحافظة إلى دعمها من خلال المهرجانات والمعارض التي تسلط الضوء على المواهب المحلية وتحتفي بالهوية المصرية الأصيلة في أبهى صورها.


مهرجان قنا للفنون قنا معبد دندرة معرض صور مجلس الوزراء التراث المعمارى حفظ الذاكرة الوطنية

