رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
اول مسلمة في منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا.. من هي غزالة هاشمي؟
محافظات

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية ينظم احتفالية فنية بقصر الثقافة

احتفالية مهرجان قنا للفنون
احتفالية مهرجان قنا للفنون
يوسف رجب

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفالية الفنية الكبرى التي أقيمت على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، والذي تتواصل فعالياته حتى السبت 8 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة، ومحافظة قنا، ومؤسسة "س" للثقافة والإبداع، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة متميزة من مختلف قطاعات المحافظة.

وشهد الحفل حضور كل من: الناقد الفني هيثم الهواري رئيس مؤسسة "س" ورئيس المهرجان، والفنانة القديرة فاطمة عيد، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة نهال المغربل، المستشار الاقتصادي للمحافظ، ومحمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، لأن فعاليات المهرجان وما تتضمنه من عروض فنية وثقافية وشعبية، تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الثقافية والتنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الانتماء ونبذ التطرف الفكري، عبر نشر الفنون التي تعكس هوية المجتمع وتراثه الثقافي.

وأضاف محافظ قنا، بأن الفعاليات تعبر عن روح التراث القنائي وعراقة تاريخه، وتسهم في دعم الحركة الثقافية والفنية داخل المحافظة، لافتاً إلى أهمية استلهام التراث في صياغة فنون وأساليب معاصرة تضمن استمرارية الإبداع وتجدد الهوية بدلاً من أن يظل التراث مجرد ماضي ساكن.

من جانبه، أعرب الناقد الفني هيثم الهواري عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على دعمه ورعايته المستمرة للمهرجان، مؤكداً أن الحفل تضمن عروضاً فنية متميزة لفرق النيل للموسيقى الشعبية وقصر ثقافة قنا للإنشاد الديني، إلى جانب عرض للتخت الشرقي، فضلاً عن ورش تدريبية متخصصة في مجالات الفنون الشعبية والحرف التراثية تقام على هامش المهرجان.

وعلى هامش الحفل، افتتح محافظ قنا معارض الحرف التراثية ومعرض الصور الفوتوغرافية، والتي تهدف إلى دعم الحرفيين والفنانين المحليين وتعزيز الوعي الثقافي والفني بالمحافظة. وتنوعت معروضات الحرف اليدوية بين الخزف والنحت على الخشب وصناعة السجاد والفركة والفخار، فيما ضم معرض الصور للفنان الصحفي إبراهيم زايد خمسة محاور رئيسية شملت العمارة الشعبية، والحرف التراثية، واحتفالات المرماح بالخيول، والحياة اليومية للمواطن القنائي، في مشهد فني وثقافي يجسد أصالة التراث وروح الإبداع في صعيد مصر.


قنا مهرجان قنا للفنون الحرف التراثية قصر ثقافة قنا أخبار قنا

