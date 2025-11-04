وسط احتفالية بالخيول.. انطلاق أول مهرجان للفنون والحرف التراثية في قنا

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مساء اليوم، إشارة انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، بكرنفال فني مميز جاب شوارع مدينة قنا، في أجواء احتفالية شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة، وتنظمه محافظة قنا مع مؤسسة "س" للثقافة والإبداع.

وانطلق الكرنفال من أمام ديوان عام محافظة قنا، حيث شهدت الشوارع الرئيسية والميادين العامه عروضاً فنية متنوعة شاركت فيها فرقة قنا للفنون الشعبية، إلى جانب الرقص بالحصان والألعاب الشعبية التي أضفت أجواء من البهجة والحيوية، وامتدت الفعاليات حتى ميدان المحطة وسط تصفيق وتشجيع الحضور.

ويأتي المهرجان في إطار الجهود الهادفة إلى إحياء الفنون والحرف التراثية التي تعكس هوية الصعيد الثقافية والفنية، والتعريف بالموروث الشعبي الذي تتميز به محافظة قنا، فضلاً عن دعم الحرفيين والمبدعين وتشجيعهم على تطوير منتجاتهم بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري الأصيل.

يرأس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بينما يتولى رئاسة المهرجان الناقد الفني والكاتب الصحفي هيثم الهواري رئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع، وتضم اللجنة العليا في عضويتها الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والفنان أحمد الشافعي، والكاتب بكري عبدالحميد، مدير المهرجان.

