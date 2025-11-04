قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
وسط احتفالية بالخيول.. انطلاق أول مهرجان للفنون والحرف التراثية في قنا

يوسف رجب

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مساء اليوم، إشارة انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، بكرنفال فني مميز جاب شوارع مدينة قنا، في أجواء احتفالية شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة، وتنظمه محافظة قنا مع مؤسسة "س"  للثقافة والإبداع.

وانطلق الكرنفال من أمام ديوان عام محافظة قنا، حيث شهدت الشوارع الرئيسية  والميادين العامه عروضاً فنية متنوعة شاركت فيها فرقة قنا للفنون الشعبية، إلى جانب الرقص بالحصان والألعاب الشعبية التي أضفت أجواء من البهجة والحيوية، وامتدت الفعاليات حتى ميدان المحطة وسط تصفيق وتشجيع الحضور.

ويأتي المهرجان في إطار الجهود الهادفة إلى إحياء الفنون والحرف التراثية التي تعكس هوية الصعيد الثقافية والفنية، والتعريف بالموروث الشعبي الذي تتميز به محافظة قنا، فضلاً عن دعم الحرفيين والمبدعين وتشجيعهم على تطوير منتجاتهم بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري الأصيل.

يرأس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بينما يتولى رئاسة المهرجان الناقد الفني والكاتب الصحفي هيثم الهواري رئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع، وتضم اللجنة العليا في عضويتها الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والفنان أحمد الشافعي، والكاتب بكري عبدالحميد، مدير المهرجان.
 

