الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة
محافظات

صحة قنا تدشن عيادات الدعم النفسي بعدد من منشآت الرعاية الأولية

عيادات الدعم النفسى
عيادات الدعم النفسى
يوسف رجب

دشَّنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، عدداً من عيادات الدعم النفسي بعدد من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بعدد من الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم الصحة النفسية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن عيادات الدعم النفسي تم تشغيلها بكلٍ من وحدة المراشدة الريفي بإدارة الوقف الصحية، مركز عائشة المرزوق التابع لإدارة قنا الصحية ومركز طب أسرة جراجوس بإدارة قوص الصحية وذلك لتقديم خدمات الدعم النفسي للمواطنين.

أشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن هذه العيادات سوف تُقدم العديد من الخدمات الطبية والنفسية الهامة من بينها الكشف المبكر عن الإضطرابات النفسية، إدارة الحالات النفسية، والتثقيف الصحي النفسي، مضيفًا بأن الهدف من تشغيل تلك العيادات للمساعدة في تخفيف الأعراض النفسية، وتعزيز المهارات الشخصية، وتنمية القدرات المختلفة، وتحقيق الإستقرار النفسي للفرد، ودعم التكيف مع الأسرة والمجتمع ومكان العمل.
 

وأضاف صادق، بأن إفتتاح وتشغيل عيادات الدعم النفسي يأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بدمج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الأولية بما يسهم في تحسين جودة الحياة النفسية للمواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل وحدات الرعاية الأساسية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الفرق المشاركة تلقت التدريب بالعيادة المركزية بالوزارة علي تقديم الخدمات المطلوبة وذلك علي يد أطباء متخصصين في الطب النفسي  مما يدعم وصول رعاية صحية آمنة ودقيقة للمترددين علي تلك العيادات، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية لتلك العيادات لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن القنائي.
 

فيما أوضحت الدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية  الصحة، بأن الإدارات الصحية المعنية نفذت كافة التجهيزات الفنية والتدريبية واللوجستية اللازمة لتشغيل العيادات مع وضع الأسس العلمية لتأهيل الفرق الطبية على التعامل مع الحالات النفسية بمهنية عالية وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة وتجهيزات فنية متكاملة.

وأكدت مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية  الصحة، بأن العيادات تم دعمها بـالفريق الطبي المُؤهل الذي سيتولى التعامل السليم مع الحالات المترددة عليها لضمان تقديم خدمة نفسية متكاملة تتوافق
مع معايير الجودة والرعاية الصحية الشاملة.

