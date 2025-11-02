قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بمشاركة 15جامعة.. انطلاق منافسات البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم بقنا

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

انطلقت منافسات البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، والتي تنظمها جامعة قنا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري على ملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة، إلى جانب وفود الجامعات والفرق الرياضية المشاركة في البطولة.


 

تضمن حفل الافتتاح طابور عرض الجامعات المشاركة، السلام الجمهوري، وفقرات رياضية واستعراضية لطلاب كلية التربية الرياضية، إلى جانب عروض فنية قدمتها فرقة الفنون الشعبية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وسط تفاعل كبير من الحضور، و قام الطالب على جادالله بكلية التربية الرياضية بترديد قسم البطولة على الجامعات المشاركة في منافسات البطولة، كما تم تبادل الدروع بين جامعة السلام وجامعة قنا.
 

وأشار الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة، إلى أن جامعة قنا برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة  تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الرياضية، إيماناً بدورها في دعم الصحة النفسية والجسدية للطلاب، حيث تأتي البطولة في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاهتمام ببناء الإنسان وتعزيز قيم التنافس الإيجابي والانتماء الوطني.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية لضمان خروج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بجامعة قنا، حيث سخرت الجامعة كافة إمكانياتها من منشآت رياضية وخدمات طلابية لاستقبال وفود الجامعات، في أجواء تتسم بالتعاون والمنافسة الشريفة، موجهاً الشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا الحدث، ولكل جامعة شريكة حرصت على المشاركة وكافة الجهات الراعية.

وأشار الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا، إلى أهمية الرياضة الجامعية فهى ليست مجرد منافسة، بل وسيلة لبناء الشخصية وتنمية روح الفريق والانتماء، وصناعة أجيال قادرة على القيادة والعطاء، وعلى أهمية البطولة، حيث تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة بين طلاب الجامعات، فضلًا عن كونها فرصة لتعزيز العلاقات بين الطلاب في إطار من الأخوة والتبادل الثقافي والرياضى، موجهًا الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، على دعمهم الفعال لإنجاح البطولة.

 

يُذكر أن جامعة قنا تعد المقر الدائم للمجلس العربي للأنشطة الطلابية، وتحرص سنوياً على تنظيم عدد من اللقاءات القمية والفعاليات الرياضية والفنية، دعماً لمواهب الشباب وترسيخاً لدورها الريادي في تعزيز الأنشطة الجامعية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل الأنشطة البدنية إلى جانب الأكاديمية، ويشارك في الدورة 15 جامعة مصرية ما بين حكومية وأهلية وخاصة وهي: وزارة التعليم العالى، هليوبوليس، بنها، الفيوم، السلام، الجلالة، بنها الأهلية، طيبة التكنولوجية، المنيا الأهلية، أسوان، الإسكندرية، بنى سويف، الغردقة، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة قنا.
 

