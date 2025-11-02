قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إجراء قرعة الدورة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم بجامعة قنا

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

أُجريت فعاليات قرعة منافسات الدورة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، التي تنظمها جامعة قنا، خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

أُقيمت فعاليات القرعة بساحة الجامعة عقب حفل افتتاح المتحف المصري مباشرة، في أجواء مبهجة وحضور طلابي كبير، وبمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، وعدد من القيادات الإدارية واللجان المنظمة للبطولة.

ونقل الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحيات الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة للوفود المشاركة، مؤكدًا حرص جامعة قنا على تنظيم واستضافة هذه الدورة العربية التي تُعد من أكبر الفعاليات الرياضية الجامعية العربية.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وتعزيز روح الانتماء والتعاون، لافتًا إلى أن البطولة تهدف إلى صقل المواهب الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة وتبادل الخبرات بين الجامعات العربية.

وأضاف موسى، بأنه تم سحب القرعة بمشاركة عمداء ووكلاء كليات علوم الرياضة والآداب والآثار والعلوم والتربية النوعية، وأسفر عن تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: جامعة قنا، جامعة هليوبوليس، جامعة الإسكندرية، جامعة بنها الأهلية

المجموعة الثانية: جامعة بنها، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة السلام.

المجموعة الثالثة: جامعة بني سويف، جامعة الفيوم، جامعة المنيا الأهلية، جامعة الغردقة

المجموعة الرابعة: التعليم العالي، جامعة أسوان، جامعة الجلالة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الافتتاح بين جامعة قنا وجامعة هليوبوليس، إيذانًا بانطلاق منافسات البطولة وسط أجواء من التنافس الرياضي الشريف والروح الرياضية الجميلة.


 

قنا جامعة قنا خماسيات كرة القدم الدورة العربية العشرين جامعة جنوب الوادى

