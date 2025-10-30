قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
محافظات

جامعة قنا تنهى استعدادها لاستضافة البطولة العربية لخماسيات كرة القدم

رئيس جامعة قنا
رئيس جامعة قنا
يوسف رجب

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، الدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى6 نوفمبر 2025 بمقر الجامعة بقنا.

وأكد رئيس الجامعة قنا، على توفير كافة المقومات التنظيمية واللوجستية لإنجاح البطولة، من تجهيز الملاعب والمنشآت بالقرية الأولمبية، إلى توفير فرق الدعم والتحكيم والاستقبال، بما يعكس قدرة الجامعة على استضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة عالية.

وتابع عكاوى، حيث تقام البطولة بمشاركة  16 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة على ملاعب القرية الاولمبية بمقر الجامعة بقنا ضمن مجموعة متنوعة من اللقاءات القمية والأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة على مدار العام باعتبارها مقراً للمجلس العربي للأنشطة الطلابية.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أهمية البطولة فى تعزيز روح التنافس والتعاون بين طلاب الجامعات، وتأتي ضمن جهود الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل الأنشطة البدنية إلى جانب الأكاديمية.

وأضاف الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا،  إلى أنه يشارك فى الدورة  16 جامعة مصرية وهي: وزارة التعليم العالى، هليوبوليس، بنها، الفيوم، السلام، الجلالة، بنها الأهلية، طيبة التكنولوجية، المنيا الأهلية، أسوان، المستقبل، الإسكندرية، بنى سويف، الغردقة، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة قنا.

قنا جامعة قنا البطولة العربية العشرين خماسيات كرة القدم ملاعب القرية الاولمبية اللقاءات القمية

