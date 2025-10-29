مصرع 4 أشخاص بصعق كهربائي أثناء عملهم بمزرعة في قنا

لقي 4 أشخاص مصرعهم بصعق كهربائي خلال عملهم داخل مزرعة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال غرب قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ٤ أشخاص بصعق كهربائى، خلال عملهم داخل مزرعة فى منطقة جبلية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعاينة الأولية لموقع الحادث والجثث، بأن المتوفين جميعهم من قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ويعملون منذ فترة بالمزرعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

