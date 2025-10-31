ضبط متهم أنهى حياة شاب وأحـ رق جثـ ته داخل الزراعات في قنا

ضبطت قوة أمنية بقنا، المتهم بإنهاء حياة شاب وإشعال النيران فى جثته وإلقائها داخل الزراعات بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

وجرى التحفظ على المتهم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية وبه آثار حرق وملقاة وسط الزراعات بقرية العليقات التابعة لمركز قوص.

وجرى وقتها نقل الجثة إلى المشرحة عبر سيارة إسعاف، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة وكشف ملابسات الواقعة وهوية صاحب الجثة.

وبتكثيف التحريات تبين أن الجثة لشاب فى منتصف العقد الرابع من العمر ومقيم بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، ومتهم فى عدة قضايا.