إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا

أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى بالقرب من دير الملاك الواقع بنطاق مركز نقادة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، نتج عنه عدد من الإصابات.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث، انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بالقرب من دير الملاك بمركز نقادة، نتج عنه إصابة 12 شخصا من مستقلى السيارة.



ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.