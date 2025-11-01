بطلقات نارية.. ضبط المتهم بإنهاء حياة موظف بصحة قنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط المتهم بإنهاء حياة موظف يعمل بوحدة صحية بقرية دندرة بقنا، بعد مشاجرة انتهت بطلق نارى اخترق جسد المجنى عليه.

وتبين أن خلافات وقعت بين المجنى عليه والمتهم، تدخل خلالها عدد من الأشخاص لإنهاء الخلافات وحل المشكلة، إلا أن المتهم بادر بإطلاق عيار نارى أنهى حياة المجنى عليه.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

بالانتقال إلى موقع المشاجرة تبين مصرع م.م ٥٣ عاما، موظف بوحدة صحية، بطلق نارى، عقب مشاجرة مع شخص آخر مقيم بنجع حمادى.

وجرى نقل المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف أجهزة الأمن بقنا جهودها لكشف ملابسات الواقعة.