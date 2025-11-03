قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بقنا

يوسف رجب

وضع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بمدينة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة.

كما حضر الحفل كل من: المهندس محمد جيلاني، نقيب الزراعيين بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس أبوالعباس عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية للاستثمار، والمهندس صبري سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات، وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية ورجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة.


 

تضمنت الفعاليات عرض تقديمي من الشركة الاستشارية المنفذة للمشروع، تناول مكونات المبنى الذي يُقام على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، بتصميم معماري حديث يعكس الطابع الحضاري لمدينة قنا، ويضم مقرًا إداريًا للنقابة ومجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والاستثمارية والترفيهية وساحات انتظار للسيارات، في إطار رؤية متكاملة لاستثمار أصول النقابة وتنمية مواردها بصورة مثلى.

وأكد الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بأن نقابة الزراعيين تعد مظلة جامعة للعاملين في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم أنشطة الزراعة في مصر، ولا سيما زراعة قصب السكر والنباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها محافظة قنا، إلى جانب جهودها في دعم صغار المزارعين وتنمية مهاراتهم الفنية والاقتصادية.

وأوضح المهندس ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاقتصادية للاستثمار، بأن المشروع يُنفذ على مدار عامين، وبحجم استثمارات يبلغ نحو ٨٥٠ مليون جنيه، مؤكدًا أن المبنى سيوفر أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وسيسهم في حل الأزمات المرورية بوسط مدينة قنا من خلال تصميم عمراني مدروس وساحات انتظار متعددة المستويات.


وأشار سليمان، إلى أن المشروع يراعي الأبعاد البصرية والرؤية الجمالية لمدينة قنا، بما يحقق التكامل بين البنية العمرانية الحديثة والمحافظة على الهوية البصرية للمدينة، مؤكدًا حرص المجموعة الاقتصادية على أن يكون المشروع نموذجًا تنمويًا واستثماريًا يحتذى به بمحافظات الصعيد.
 

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد اهتمام الدولة بتطوير دور النقابات المهنية وتعزيز مساهمتها في التنمية، لافتًا إلى أن الزراعة تُعد إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأن علوم الزراعة تمثل مجالًا حيويًا يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


ووصف محافظ قنا، مشروع تطوير مقر النقابة بأنه إضافة نوعية للتنمية العقارية والاستثمار بالمحافظة، لما يتميز به من موقع استراتيجي بين شارعى مصطفى كامل و23 يوليو وتصميم عصري يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها مدينة قنا.

