من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
محافظات

مجلس جامعة قنا يقرر إنشاء منظومة وقفية مستدامة لدعم الطلاب الأولى بالرعاية

مجلس جامعة قنا
مجلس جامعة قنا
يوسف رجب

وافق مجلس جامعة قنا بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة على عدة قرارات، من ضمنها، استحداث برنامج " أوقاف جامعة قنا " ويهدف البرنامج إلى إنشاء منظومة وقفية مستدامة لدعم الطلاب الأولى بالرعاية، وقرر المجلس عقد المؤتمر الدولي التاسع لشباب الباحثين في العلوم الزراعية تحت عنوان " حلول مبتكرة لتحديات المناخ في عصر الذكاء الاصطناعي" وذلك في الفترة من 15 - 16 فبراير 2026، ووافق المجلس على مقترح مشروع المقررات والاختبارات التأهيلية للدراسة الجامعية.

وقرر مجلس جامعة قنا تدشين " تطبيق الحوكمة الالكترونية للمشاريع الهندسية والرقمية"، واستحداث لجنة " المنشآت الهندسية والرقمنة " كلجنة منبثقة من مجلس الجامعة، وعلى دخول الجامعة الأهلية كشريك في تجهيز وتشغيل المستشفيات التخصصية الجديدة داخل جامعة قنا، كما وافق المجلس على إعادة تأهيل المسرح المكشوف بكلية العلوم وتحويلة إلي دار أُوبرا جامعة قنا ووافق على مقترح " إطلاق نظام النقل الذكي لطلاب جامعة قنا والجامعة الأهلية".

وتضمن المجلس عدة عروض تقديمية، حيث قدم الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات عرضا للتطبيق الالكتروني "الحوكمة الالكترونية للمدن الجامعية"، وتطبيق "الحوكمة الالكترونية لنظام النظافة بالجامعة"، كما استعرض الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة الدورات التدريبية التي سيقدمها المركز في إطار مشروع الاعتماد المؤسسي.

 ووافق مجلس الجامعة على ترشيح الدكتور محمد الخزامي محمد عزيز، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجغرافي بكلية الآداب بجامعة الفيوم، لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2026، وترشيح الدكتورة همت محمد دردير، رئيس قسم مجلس الكيمياء، بكلية العلوم بالجامعة، لنيل جائزة المرأة التقديرية المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2025، في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية.

وقرر المجلس منح اللقب العلمي للدكتورة حنان فوزى طه محمد - لوظيفة أستاذ بكلية التربية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ، للدكتور ابراهيم عيسى عيسى بكلية العلوم، ومنح اللقب العلمي للدكتور محمد صبري أحمد محمد، لوظيفة أستاذ مساعد، بكلية الطب البيطري، والدكتور حجاجي أحمد سيد أحمد، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الآثار، والدكتورة الهام سيد السايح حمدان والدكتورة رشا محمد أحمد مرسي، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال، والدكتور ايهاب صلاح على عبدالعال، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة. 

كما قرر المجلس تعيين الدكتورة هدى حمام مطاوع أحمد، والدكتورة إيمان محمد أحمد محمود في وظيفة مدرس بكلية العلوم، وتعيين الدكتورة أماني محمود محمد أبو المجد، والدكتورة امال شحات محمد أحمد، في وظيفة مدرس بكلية الطب، وتعيين الدكتورة وصال عبد اللطيف سيد في وظيفة مدرس بكلية الطب البيطرى، ومنح درجة الدكتوراه لـ 17 باحث، ومنح درجة الماجستير لـ 51 باحث من مختلف كليات الجامعة.

قنا جامعة قنا أوقاف جامعة قنا منظومة وقفية مستدامة أخبار قنا

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

رئيس تجارية الإسماعيلية

أكرم الشافعي: المتحف الكبير يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي

صورة المتهم

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة رئيس حي شرق لجلسة الثلاثاء

الجولة

نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

