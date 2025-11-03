أخبار قنا..وانطلاق البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بالجامعة..إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الغربى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها نائب محافظ قنا يتابع ملفات التقنين والصحة بقوص خلال جولة ميدانية، إجراء قرعة الدورة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم بجامعة قنا، والمحافظ يؤكد بأن المتحف المصري الكبير يجسد قوة مصر الناعمة وريادتها الحضارية، انطلاق منافسات البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، مجلس جامعة قنا يقرر إنشاء منظومة وقفية مستدامة لدعم الطلاب الأولى بالرعاية، وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الغربى.

خلال جولة ميدانية.. نائب محافظ قنا يتابع ملفات التقنين والصحة بقوص



أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية بمركز ومدينة قوص، لمتابعة سير العمل بعدد من المرافق الخدمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة التواصل الميداني المستمر مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع.



بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث جرى متابعة معدلات إنجاز المعاملات وسير العمل داخل المركز، مع التأكيد على رفع نسب الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.





إجراء قرعة الدورة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم بجامعة قنا



أُجريت فعاليات قرعة منافسات الدورة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، التي تنظمها جامعة قنا، خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

أُقيمت فعاليات القرعة بساحة الجامعة عقب حفل افتتاح المتحف المصري مباشرة، في أجواء مبهجة وحضور طلابي كبير، وبمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، وعدد من القيادات الإدارية واللجان المنظمة للبطولة.





محافظ قنا: المتحف المصري الكبير يجسد قوة مصر الناعمة وريادتها الحضارية

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن افتتاح مصر للمتحف المصري الكبير يُعد تأكيدا جديدا على قوتها الناعمة ومكانتها الحضارية الخالدة بين الأمم، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العملاق يُمثل صفحة ناصعة تضاف إلى سجل مصر الزاخر بالإنجازات التاريخية والثقافية.

وأوضح محافظ قنا، أن المتحف المصري الكبير يعد جسرا ثقافيًا بين الماضي والمستقبل، ويجسد أحد أبرز الإنجازات الحضارية والثقافية الاستثنائية على مستوى العالم، لما يتميز به من تصميم معماري فريد يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويعكس هوية مصر الحضارية العريقة.





بمشاركة 15جامعة.. انطلاق منافسات البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم بقنا

انطلقت منافسات البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، والتي تنظمها جامعة قنا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري على ملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة بقنا.



تضمن حفل الافتتاح طابور عرض الجامعات المشاركة، السلام الجمهوري، وفقرات رياضية واستعراضية لطلاب كلية التربية الرياضية، إلى جانب عروض فنية قدمتها فرقة الفنون الشعبية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وسط تفاعل كبير من الحضور، و قام الطالب على جادالله بكلية التربية الرياضية بترديد قسم البطولة على الجامعات المشاركة في منافسات البطولة، كما تم تبادل الدروع بين جامعة السلام وجامعة قنا.



مجلس جامعة قنا يقرر إنشاء منظومة وقفية مستدامة لدعم الطلاب الأولى بالرعاية

وافق مجلس جامعة قنا بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة على عدة قرارات، من ضمنها، استحداث برنامج " أوقاف جامعة قنا " ويهدف البرنامج إلى إنشاء منظومة وقفية مستدامة لدعم الطلاب الأولى بالرعاية، وقرر المجلس عقد المؤتمر الدولي التاسع لشباب الباحثين في العلوم الزراعية تحت عنوان " حلول مبتكرة لتحديات المناخ في عصر الذكاء الاصطناعي" وذلك في الفترة من 15 - 16 فبراير 2026، ووافق المجلس على مقترح مشروع المقررات والاختبارات التأهيلية للدراسة الجامعية.

وقرر مجلس جامعة قنا تدشين " تطبيق الحوكمة الالكترونية للمشاريع الهندسية والرقمية"، واستحداث لجنة " المنشآت الهندسية والرقمنة " كلجنة منبثقة من مجلس الجامعة، وعلى دخول الجامعة الأهلية كشريك في تجهيز وتشغيل المستشفيات التخصصية الجديدة داخل جامعة قنا، كما وافق المجلس على إعادة تأهيل المسرح المكشوف بكلية العلوم وتحويلة إلي دار أُوبرا جامعة قنا ووافق على مقترح " إطلاق نظام النقل الذكي لطلاب جامعة قنا والجامعة الأهلية".



إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا الغربى

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية المنيرة الحديثة التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، نتج عنه عدد من الإصابات بين مستقلى السيارة.