محافظات

البطولة العربية لخماسيات كرة القدم تواصل فعالياتها لليوم الثانى بجامعة قنا

خماسيات كرة القدم بجامعة قنا
خماسيات كرة القدم بجامعة قنا
يوسف رجب

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، التي تستضيفها جامعة قنا برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بملاعب القرية الأولمبية، وسط أجواء من الحماس والتنافس القوي بين الفرق المشاركة.


استُهلّت منافسات اليوم الثاني بلقاء مثير بين جامعة بنها الأهلية وجامعة قنا، حيث تمكن فريق جامعة قنا من تحقيق فوز كبير بخمسة أهداف نظيفة، في أداء مميز أمام جماهيره.
 

وفي المباراة التالية، فاز فريق جامعة بنها على جامعة السلام بنتيجة 6 أهداف دون رد، ليواصل تألقه في البطولة.

كما شهد اليوم مواجهة قوية بين جامعة بني سويف وجامعة الغردقة، انتهت بفوز جامعة بني سويف بثمانية أهداف مقابل هدفين، في واحدة من أكثر مباريات اليوم غزارة في الأهداف.

 

و تستكمل مباريات اليوم الثاني  بلقاء فريق وزارة التعليم العالي وجامعة أسوان، ثم مواجهة بين جامعة هيليوبوليس وجامعة الإسكندرية، ثم مباراة جامعة جنوب الوادي الأهلية وجامعة طيبة، وتختتم منافسات اليوم بلقاء بين جامعة الفيوم وجامعة المنيا الأهلية.

قنا جامعة قنا جامعة بنها الأهلية جامعة بني سويف جامعة الإسكندرية

