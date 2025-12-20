قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس

اللاعب سيف حمدالله
اللاعب سيف حمدالله
إسلام مقلد

حصد اللاعب سيف حمدالله الميدالية الفضية في منافسات بدون بدلة (No-Gi) تحت ميزان 85 كجم، بالبطولة الإفريقية للجوجيتسو المقامة في تونس خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.

المشاركة هي الأولى تحت راية الاتحاد الدولي للجوجيتسو 

وتعد هذه المشاركة هي الأولى تحت راية الاتحاد الدولي للجوجيتسو JJIF، حيث شارك الاتحاد المصري للجوجيتسو بلاعب واحد فقط في البطولة، تمكن من تحقيق الميدالية الفضية والمركز الثاني ورفع راية مصر في المنافسات الإفريقية.

مشاركة نخبة من الأبطال

وتشهد البطولة الإفريقية مشاركة نخبة من الأبطال في مختلف الفئات العمرية، تشمل تحت 14 سنة، تحت 16 سنة، تحت 18 سنة، تحت 21 سنة، فئة الكبار، وفئة الأساتذة، ما يعكس قوة المنافسة وتنوعها.

وتعد بطولة إفريقيا للجوجيتسو محطة مهمة لاختبار جاهزية اللاعبين، وفرصة لاكتساب الخبرات والاحتكاك القاري، بما يسهم في دعم حضور الجوجيتسو المصري على الساحة الإفريقية.

سيف حمدالله الميدالية الفضية البطولة الإفريقية للجوجيتسو البطولة الإفريقية تونس الجوجيتسو الاتحاد الدولي للجوجيتسو بطولة إفريقيا للجوجيتسو

