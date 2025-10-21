اتحاد الجوجيتسو يعلن موعد بطولة الإسكندرية المفتوحة

أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو برئاسة العميد محمد الشعراوي، عن موعد إقامة بطولة الإسكندرية المفتوحة للجوجيتسو والجرابلينج "ببدلة وبدون بدلة"، والمقرر تنظيمها يوم الجمعة الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك بمجمع جرين بلازا الرياضي بسموحة، بمحافظة الإسكندرية.

من جانبه، أكد العميد محمد الشعراوي، رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، أن البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد لنشر اللعبة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لاستراتيجية دعم رياضات الفنون القتالية، وتوسيع قاعدة الممارسين في مصر، بما ينعكس على تطوير مستوى المنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية.

وأضاف الشعراوي أن اللاعبين المتميزين في بطولة الإسكندرية المقبلة سيتم اختيارهم للانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية، تمهيدًا للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية القادمة، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها فنيًا وإداريًا وفق أحدث البرامج التدريبية المعتمدة.

وأشار الشعراوي إلى أن البطولة ستشهد مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء الجمهورية، ومن كافة الأعمار السنية، مؤكدًا أن تنظيم البطولة سيكون على أعلى مستوى من الاحترافية بما يليق باسم ومكانة رياضة الجوجيتسو في مصر.