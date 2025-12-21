رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في اجتماع الأحد بسراي القبة ويشهد ضم أعضاء جدد

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في اجتماع الأحد مساءً بالكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، وذلك بحضور القس هاني جاك راعي الكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، والقس بيتر وديع الراعي الشريك، إلى جانب الشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، وسط حضور كنسي كبير من شعب وأعضاء وخدام كنيسة سراي القبة.

وتضمن الاجتماع الاحتفال بانضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى عضوية الكنيسة، في أجواء روحية مملوءة بالفرح والشركة، كما شارك فريق ترانيم الكنيسة بتقديم عدد من الترانيم الروحية.

الشكر الحقيقي

وفي كلمته، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الكبيرة بمشاركته شعب سراي القبة خدمة اليوم، مهنئًا جميع المنضمين الجدد إلى عضوية الكنيسة، ومؤكدًا أن الشكر الحقيقي لا يرتبط بغياب التحديات أو الصعوبات، بل ينبع من إدراك نعمة الله العاملة في حياة الإنسان، داعيًا إلى التمسك بالشكر والفرح والصلاة المستمرة.

وأضاف رئيس الطائفة أن الصلاة المستمرة تمثل أعظم خبرة روحية في حياة المؤمن، كونها حوارًا صادقًا مع الله، ومصدر قوة وسلام داخلي، محذرًا من الانسياق وراء ثقافة الاستهلاك التي تسلب الإنسان الرضا والشبع الحقيقي.