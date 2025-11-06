قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
ما زال هاربا.. أمن القاهرة يواصل جهوده لضبط قا.تل عروسة جسر السويس
فريق طبي بمستشفى صدر المنصورة ينجح في إجراء منظار تجويف صدري لشاب
كأس السوبر المصري | 11 معلومة عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أول تعليق من حماس على أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية في النقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تتوج بلقب البطولة العربية 20 لخماسيات كرة القدم بجامعة قنا

ختام بطولة جامعة قنا
ختام بطولة جامعة قنا
يوسف رجب

اختتمت منافسات البطولة العربية 20 لخماسيات كرة القدم، التي نظمتها جامعة قنا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري على ملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة


وشهدت البطولة، التي شاركت فيها 15 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة، منافسات قوية ومثيرة، تمكن خلالها فريق جامعة بنها من تحقيق الفوز على فريق  جامعة الاسكندرية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد  في المباراة النهائية، ليتوّج بلقب البطولة بأداء مميز وروح رياضية عالية.


 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتور اشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود لبيب، عميد كلية علوم الرياضة، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والقيادات الادارية.

وقال الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة الجامعية، وتعمل على دعم الفرق الطلابية وتوفير كل سبل النجاح لهم في مختلف البطولات، مشيراً إلى ان هذه المنافسات ضمن خطة الجامعة لتعزيز الرياضة الجامعية وتنمية المهارات الرياضية والقيادية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعات المصرية المختلفة، موجها  الشكر لمختلف لجان البطولة  لجهودهم المتميزة.
 

تضمنت فعاليات ختام البطولة تسليم الكؤوس والميداليات لفريق جامعة بنها الفريق الفائز بالمركز الأول، و فريق جامعة  الإسكندرية الحاصل على المركز الثاني وفريق جامعة قنا الحاصل على المركز الثالث، وتسليم الدروع التذكارية لوفود الجامعات المشاركة بالبطولة ، وتكريم الكابتن يحيى حافظ لجنة تحكيم البطولة.
 

كما تضمنت الفعاليات، تكريم اللاعب احمد الغنيمي جامعة بنها بكأس أفضل لاعب ، واللاعب أحمد محمود جامعة الإسكندرية بكأس أفضل حارس مرمى ، واللاعب أحمد هشام كأس هداف البطولة



قنا جامعة بنها خماسيات كرة القدم ملاعب القرية الأولمبية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

ترشيحاتنا

حوت

اكتشاف علمي يثير الدهشة.. سلوك غريب من حيتان الأوركا تجاه صغار القرش الأبيض

موسيماني

مفاجأة.. هل يتولى بيتسو موسيماني تدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

سلوت وصلاح

سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد