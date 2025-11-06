جامعة بنها تتوج بلقب البطولة العربية 20 لخماسيات كرة القدم بجامعة قنا

اختتمت منافسات البطولة العربية 20 لخماسيات كرة القدم، التي نظمتها جامعة قنا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري على ملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة



وشهدت البطولة، التي شاركت فيها 15 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة، منافسات قوية ومثيرة، تمكن خلالها فريق جامعة بنها من تحقيق الفوز على فريق جامعة الاسكندرية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية، ليتوّج بلقب البطولة بأداء مميز وروح رياضية عالية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور اشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود لبيب، عميد كلية علوم الرياضة، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والقيادات الادارية.

وقال الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة الجامعية، وتعمل على دعم الفرق الطلابية وتوفير كل سبل النجاح لهم في مختلف البطولات، مشيراً إلى ان هذه المنافسات ضمن خطة الجامعة لتعزيز الرياضة الجامعية وتنمية المهارات الرياضية والقيادية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعات المصرية المختلفة، موجها الشكر لمختلف لجان البطولة لجهودهم المتميزة.



تضمنت فعاليات ختام البطولة تسليم الكؤوس والميداليات لفريق جامعة بنها الفريق الفائز بالمركز الأول، و فريق جامعة الإسكندرية الحاصل على المركز الثاني وفريق جامعة قنا الحاصل على المركز الثالث، وتسليم الدروع التذكارية لوفود الجامعات المشاركة بالبطولة ، وتكريم الكابتن يحيى حافظ لجنة تحكيم البطولة.



كما تضمنت الفعاليات، تكريم اللاعب احمد الغنيمي جامعة بنها بكأس أفضل لاعب ، واللاعب أحمد محمود جامعة الإسكندرية بكأس أفضل حارس مرمى ، واللاعب أحمد هشام كأس هداف البطولة





