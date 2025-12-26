قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
ديني

موعد صلاة الجمعة اليوم 26 ديسمبر 2025
شيماء جمال

موعد صلاة الجمعة اليوم 26 ديسمبر 2025... كثر البحث خلال الساعات الاخيرة عن موعد صلاة الجمعة اليوم، للذهاب إلى المسجد مبكرا والاستماع الى الخطبة وصلاة الجمعة فى جماعة واغتنام الثواب العظيم، لذلك سوف نذكر لكم مواعيد الصلوات اليوم.


موعد صلاة الجمعة 11 و55 دقيقة صباحاً.

 

١١:٥٥ ص


مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر

 ٥:١٦ ص
 

الشروق    

٦:٤٩ ص
 

صلاة الظُّهْر   

 ١١:٥٦ ص
 

صلاة العَصر    

٢:٤٤ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٢ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٢٥ م
 

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر    

٥:١٨ ص
 

الشروق    

٦:٥١ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١١:٥٧ ص
 

صلاة العَصر    

٢:٤٥ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٣ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٢٦ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر    

٥:٢٣ ص
 

الشروق    

٦:٥٧ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠١ م
 

صلاة العَصر    

٢:٤٧ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٥ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٢٩ م

دعاء الجمعة الأولى من رجب للرزق 

وفيما يلي مجموعة من الأدعية المأثورة التي يرددها المسلمون طلبًا للرزق، وقد أعيد ترتيبها لتناسب تنوع المقاصد والاحتياجات:

اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثره، وبارك لي فيه.

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا واسعًا طيبًا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب، إنك على كل شيء قدير.

يا مقيل العثرات، ويا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة، وهون علي كل صعب، ويسر علي كل عسير، وألق في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك، وخصني بما لم تبلغه مسألتي من اليقين يا رب العالمين.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، ويسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب.

اللهم عليك توكلت فارزقني، وبك لذت فاكفني ونجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، وارضني بقضائك، وقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا بلا كد، واستجب دعائي بلا رد، وأعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء، فأنت المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون.

يا باسط اليدين بالعطايا، يا من قسمت الأرزاق ولم تنس أحدًا، اجعل يدي عليا بالعطاء، ولا تجعلها سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير.

قل هو الله أحد، أسألك بفضلها يا رب ألا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وأغنني بك عن كل أحد، فأنت الواحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، ورزقك جارٍ على الدوام.

اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدًا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لي غنى لا يطغى، وصحة لا تلهي.

ويستحب للمسلم أن يردد هذه الأدعية بيقين وحضور قلب، مع الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يفتح الله له أبواب رزقه، ويكتب له القبول والبركة في أيام رجب المباركة.

صلاة الجمعة موعد صلاة الجمعة الجمعة مواعيد الصلوات اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

