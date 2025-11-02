قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس مجلس الوزراء: تنفيذ قاعدة بيانات صحية موحدة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، لتعزيز التعاون في مجال الميكنة والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية. 

يهدف الاجتماع إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة، للوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وشمولية في جميع محافظات الجمهورية، خاصة المناطق النائية.

إنجازات الشركة في ملف التحول الرقمي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي يسلط الضوء على إنجازات الشركة في ملف التحول الرقمي، كما شهد الاجتماع تبادلًا للأفكار والرؤى حول تطوير المنظومة الصحية الرقمية وفق أحدث التقنيات، لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش التعاون في تنفيذ قاعدة بيانات صحية موحدة، تساعد في حفظ وتسجيل بيانات المرضى وتاريخهم الطبي، مع إتاحة الوصول السريع إليها لاتخاذ قرارات علاجية دقيقة. كما تم بحث تقوية شبكة الاتصالات داخل المنشآت والوحدات الصحية، لضمان تغطية أفضل وأسرع.

واستكمل أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات الصحية بين الجانبين، مع الاتفاق على تنفيذ خطط مستقبلية مشتركة تربط المشروعات الصحية برؤية «مصر 2030» وذلك لتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الصحية، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات للدفع بهذا المجال.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة: الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان؛ واللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي؛ والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، ومن جانب الشركة:  شريف الخولي، الرئيس التنفيذي للأعمال؛ و حسام الميداوي، كبير موظفي شؤون الشركات؛ و محمد الرويني، مدير حلول الأعمال الرقمية للمؤسسات؛ و إسلام عساف، مدير تكنولوجيا المعلومات؛ و معتز الطوخي، مدير تسويق المؤسسات؛ و نيفين خلف الله، رئيس القطاع العام للمؤسسات؛ و ولي الدين يوسف، مدير أول مبيعات المؤسسة؛ و مصطفى اليماني، مدير الشؤون الحكومية؛ و محمد نبيل، مدير أول للسياسة العامة.

