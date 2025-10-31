وزير الصحة يتلقى تقريرًا بنتائج المرور الميداني على 44 مشروعًا صحيًا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خطة المرور الميداني التي قادها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة معدلات الإنجاز في 44 مشروعًا صحيًا بـ18 محافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الوزير بالتواجد الميداني ومتابعة سير العمل في مختلف قطاعات وهيئات الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات التابعة للإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، خلال الفترة الأخيرة.

تقرير الجولات الميدانية

وشمل التقرير جولات ميدانية على المشروعات التالية في المحافظات المستهدفة:
    •    محافظة القاهرة: زيارة المجالس الطبية المتخصصة، والمرور على مستشفى بولاق العام الجديدة لمتابعة أعمال التجهيزات.
    •    محافظة الجيزة: متابعة الأعمال التجهيزية بمستشفى الهرم، والمرور على مستشفى شبرامنت المركزي، ومتابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى صدر الجيزة تمهيدًا لنقل خدمات مستوصف الصدر من مستشفى أم المصريين العام، إلى جانب متابعة الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير مستشفى أطفيح المركزي، ومستشفى شبرامنت المركزي، ومشروعي أم المصريين العام ومركز طب أسرة كرداسة، والمرور على مستشفى بولاق الدكرور.
    •    محافظة الإسكندرية: المرور على مستشفى العجمي التخصصي، ومتابعة أعمال التجهيزات بمستشفى حميات الإسكندرية.
    •    محافظة مرسى مطروح: متابعة أعمال الصيانة بمستشفى النجيلة، ومستشفى العلمين النموذجي.
    •    محافظة البحيرة: متابعة أعمال التجهيزات بمستشفى كفر الدوار العام، ومستشفى إيتاي البارود العام.
    •    محافظة الدقهلية: المرور على مشروع إنشاء مركز تنمية أسرة كفر الوكالة، ومستشفى المنصورة التخصصي لمتابعة أعمال التجهيزات.
    •    محافظة الشرقية: متابعة تجهيزات مستشفى المعلمين، وزيارة مستشفى ههيا المركزي.
    •    محافظة بورسعيد: المرور على المعهد الفني الصحي لمتابعة أعمال التجهيزات.
    •    محافظة القليوبية: المرور على مستشفى طوخ لمتابعة أعمال التجهيزات.
    •    محافظة المنوفية: زيارة مستشفى الباجور، والمرور على مستشفى حميات شنتنا الحجر.
    •    محافظة كفر الشيخ: متابعة أعمال التجهيزات بمستشفى كفر الشيخ العام، وحميات كفر الشيخ.
    •    محافظة الغربية: المرور على مستشفى المنشاوي العام لمتابعة أعمال التجهيزات، إلى جانب تجهيزات مستشفيات قطور المركزي، وبسيون المركزي، وحميات بسيون.
    •    محافظة دمياط: متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعي إنشاء مستشفى فارسكور، وتطوير مركز تنمية أسرة التوفيقية بكفر سعد.
    •    محافظة جنوب سيناء: متابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى نويبع المركزي، ومشروع إنشاء مجمع الفيروز الطبي (الطور)، والمرور على مستشفى أبو رديس المركزي.
    •    محافظة شمال سيناء: زيارة مستشفى نخل المركزي لمتابعة أعمال الصيانة، والمرور على مستشفيي بئر العبد التخصصي، والعريش العام.
    •    محافظة الأقصر: المرور على مشروع إنشاء مستشفى القرنة.
    •    محافظة أسوان: متابعة أعمال التجهيزات الطبية وغير الطبية بمستشفيي السباعية، ونصر النوبة.
    •    محافظة بني سويف: متابعة أعمال الصيانة بمخازن التموين الطبي.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى، التركيز على متابعة منظومة المشروعات الصحية بشكل دوري، وحرص الوزارة على توفير كافة الأدوات والإمكانيات اللازمة لضمان استدامة واستكمال المشروعات الطبية في جميع محافظات الجمهورية، مع التوجيه بالانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

