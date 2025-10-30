وزير الصحة : قانون المسئولية الطبية حماية للطبيب والمريض

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان ، إن الوزارة وضعت خطة كاملة للدلائل الإرشادية منذ وقت طويل وتم اتخاذ عدد من الخطوات بتوجيهات للمجلس المصري الصحي والبورد المصري من أجل خروج تلك الإرشادات الي النور

واشاد عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي ، بجهد الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية في خروج النسخة الثالثة من الدلائل الإرشادية الي النور بهذا الشكل المميز داعيا كافة الجمعيات الطبيعة بالاسراع في الانتهاء من دلائلها الإرشادية لما لها من أهمية قصوى وبناء علاقات بين المريض والطبيب ويصب في صالح المنظومة الطبية ككل بالايجاب

تدريب الأطباء وحديثي التخرج

ودعا وزير الصحة والسكان ، الي تدريب الأطباء وحديثي التخرج علي الدلائل الإرشادية الموحدة ، بما يرسخ ويوحد النجاح الحقيقي نحو منظومة صحية حقيقة تحترم صحة المواطن وحقوقه دون خلل أو انتقاص من حقوق الطبيب مشير إلي أن قانون المسئولية الطبية يطمن حقوق المريض والطبيب واصلح سلبيات كانت في قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص التعامل مع القضايا الطبية .

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ، إن هناك عدد من الأمور الطيبة في قانون المسئولية الطبية وعلي رأسها صندوق المخاطر والذي سيتم تشكيلها خلال الفترة القليلة المقبلة ، مشيرا إلي أن حق المريض في المعرفة ، معرفة المضاعفات والإجراءات الطبية التي سيتم اتخاذه معه ،وهوأمر انساني بحت بعيد عن قانون المسئولية الطبيبة.

وتابع وزير الصحة والسكان.، إن الموافقات المستنيرة تعد تواصل انساني وأخلاقي مع المريض وسيتم تطبيقها وتوحيدها في كافة المستشفيات خاص كانت أو حكومية ولذ تم مرجعة هذا الأمر مع كافة الجهات المعنية المنوطين بالمنظومة الطبية