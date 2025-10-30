قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة : قانون المسئولية الطبية حماية للطبيب والمريض

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ،  وزير الصحة والسكان  ، إن الوزارة وضعت خطة كاملة للدلائل الإرشادية  منذ وقت طويل وتم اتخاذ عدد من الخطوات بتوجيهات للمجلس المصري الصحي والبورد المصري من أجل خروج تلك الإرشادات الي النور 

واشاد عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي ،  بجهد الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية في خروج النسخة الثالثة من الدلائل الإرشادية الي النور بهذا الشكل المميز داعيا كافة الجمعيات الطبيعة بالاسراع في  الانتهاء من دلائلها الإرشادية لما لها من أهمية قصوى وبناء علاقات بين المريض والطبيب ويصب في صالح المنظومة الطبية ككل بالايجاب 

تدريب  الأطباء وحديثي التخرج

ودعا وزير الصحة والسكان ،  الي تدريب  الأطباء وحديثي التخرج علي الدلائل الإرشادية الموحدة ، بما يرسخ ويوحد النجاح الحقيقي نحو منظومة صحية حقيقة تحترم صحة المواطن وحقوقه دون خلل  أو انتقاص من حقوق الطبيب مشير إلي أن قانون المسئولية الطبية يطمن حقوق المريض والطبيب واصلح  سلبيات كانت في قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص التعامل مع القضايا الطبية .

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ، إن هناك عدد من الأمور الطيبة في قانون المسئولية الطبية وعلي رأسها صندوق المخاطر والذي سيتم تشكيلها خلال الفترة القليلة المقبلة ، مشيرا إلي أن  حق المريض في المعرفة ، معرفة المضاعفات والإجراءات الطبية التي سيتم اتخاذه معه ،وهوأمر انساني بحت بعيد عن قانون المسئولية الطبيبة.

وتابع وزير الصحة والسكان.، إن   الموافقات المستنيرة تعد تواصل انساني وأخلاقي مع المريض وسيتم تطبيقها وتوحيدها في كافة المستشفيات خاص كانت أو حكومية ولذ تم مرجعة هذا الأمر مع كافة الجهات المعنية  المنوطين بالمنظومة الطبية 

وزير الصحة وزارة الصحة الدلائل الإرشادية المسئولية الطبية المجلس الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

ترشيحاتنا

حزب الله

حزب الله: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي

السفير الفرنسي لدى القاهرة إيريك شوفالييه

السفير الفرنسي: نحتاج للتركيز على جودة المساعدات لغزة وفتح معبر رفح بالاتجاهين

صورة أرشيفية

محافظ شمال سيناء يطلع السفير الفرنسي بالقاهرة على جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد