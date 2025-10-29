بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئات المستشفيات والمعاهد التعليمية وشركة ميديافا الطبية لتطوير التركيبات الدوائية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ووزير الصحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المذكرة تهدف إلى إنشاء معامل متخصصة في التركيبات الدوائية وفق معايير الجودة المعتمدة والتشريعات المصرية، وتحقيق التقدم العلمي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور زاهد السبتي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «ميديافا»، والدكتور شريف صفوت، نائب رئيس هيئة المستشفيات للشؤون الفنية، والدكتورة نغم الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث التطبيقية والعلمية، والدكتورة رشا سليم، مدير إدارة الصيدلة بالهيئة، والدكتورة مها الإسكندراني، والدكتورة نادية بدوي، أعضاء إدارة الشركة.