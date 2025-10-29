وزير الصحة: الإسراع في تسليم المشروعات لدخولها الخدمة فورا

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللواء خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، والوفد المرافق، لبحث تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية.

مراجعة المشروعات القائمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ركز على:

• مراجعة المشروعات القائمة: الالتزام بالجداول الزمنية، بنود العقود، والالتزامات المتبادلة.

• إبرام تعاقد للمرحلة الثانية: مناقشة الجوانب الفنية والإدارية، المقايسات، وتفعيل اللجان المشتركة لتسريع التنفيذ.

• الجوانب الهندسية والمالية: استعراض المقايسات الفنية، تسوية الالتزامات، وآليات ضمان الجودة.

ووجه الوزير بالإسراع في تسليم المشروعات لدخولها الخدمة فورًا، مما يعزز كفاءة المنشآت الصحية ويرفع جودة الخدمات الطبية للمواطنين.

كما استعرض اللقاء:

• المستجدات التنفيذية: نسب الإنجاز، تواريخ التسليم المتوقعة، والتحديات الميدانية مع آليات التغلب عليها.

• المشروعات المنتهية والجارية: في مختلف المحافظات، مع التركيز على الأعمال الإنشائية ومعايير الكفاءة.

حضر الاجتماع:

• الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية.

• الدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

• الدكتور أنور إسماعيل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

• الدكتور محمود صالح، مستشار رئيس الشركة للتجهيزات الطبية.

• المهندس عاطف عيسى، رئيس قطاع مشروعات الصحة بالشركة.