تمهيدا لافتتاحه.. جولة مسائية لمساعدي وزير الصحة بمستشفى بولاق الدكرور

قام مساء أمس الدكتور شريف مصطفى واللواء عمرو عايد، مساعدا وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية ونظم المعلومات والتحول الرقمي، بجولة تفقدية لموقع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، يرافقهما الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الصحية القومية وتسريع وتيرة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد مساعدا الوزير خلال الجولة أهمية استمرار العمل على مدار الساعة، نهارًا وليلاً، للانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزية، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر المقبل، استعدادًا لافتتاح المستشفى رسميًا لخدمة أهالي الجيزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجولة تأتي تنفيذًا لتكليفات الوزير بضرورة التواجد الميداني المستمر في مواقع العمل، ومتابعة نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، مع التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤخر تسليم المشروعات الصحية الكبرى في مواعيدها المقررة.

تكثيف العمالة والمعدات

وأضاف عبدالغفار أن مساعدي الوزير تفقدا مختلف أقسام المشروع، واطلعا على المراحل النهائية للتنفيذ، كما عقدا اجتماعًا ميدانيًا مع مسؤولي الشركة المنفذة لمراجعة الموقف التنفيذي، حيث وجّها بتكثيف العمالة والمعدات ودفع العمل بوتيرة أسرع؛ لضمان جاهزية المستشفى لبدء التشغيل التجريبي في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن مستشفى بولاق الدكرور يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصحية بالجيزة، حيث يُقام على مساحة 16 ألف متر مربع، وبمساحة بنائية إجمالية 30 ألف متر مربع، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتبلغ سعته السريرية 228 سريرًا، منها 115 سرير إقامة داخلية، و94 سرير رعاية مركزة، و19 حضانة، إلى جانب 8 غرف عمليات مجهزة، و22 ماكينة غسيل كلوي، و18 عيادة خارجية تغطي مختلف التخصصات، مع توفير خدمات الرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية ضمن منظومة تشخيصية وعلاجية متكاملة.

وأكد المتحدث الرسمي أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 95%، وجارٍ التنسيق مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار الكهربائي مطلع نوفمبر المقبل، تمهيدًا لبدء التجارب التشغيلية، ثم الافتتاح الرسمي.

وختم عبدالغفار بأن الوزارة تتابع على مدار الساعة تنفيذ تكليفات الوزير؛ لضمان جاهزية المستشفيات الجديدة وفق أعلى معايير الجودة والبنية التحتية الطبية، بما يعزز منظومة الرعاية الصحية ويوفر خدمات متكاملة لأبناء الجيزة والمناطق المجاورة.