وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت

التقي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم ووفدا من أبناء قنا لبحث تبرع أحد كبار المستثمرين لإقامة مستشفي للأورام علي مساحة ١٢ ألف متر بمركز أبوتشت.

وضم الوفد الدكتور عبدالمنعم فؤاد إبن مركز ابوتشت، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر والنائب مصطفي بكري ، وذلك بحضور د حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحه والمتحدث الرسمي وعدد من كبار المختصين.

وتم الاتفاق على أن تحتوي المستشفى علي٢١٠ سرير على أن يتم تأسيس جمعية تكون مسؤولة عن إقامة المستشفي ، مع توقيع بروتوكول بين الجمعيه والمحافظه والوزارة، كما أبدي نائب رئيس الوزراء عن استعداد الوزاره لتقديم البرنامج الوظيفي والرسوم الهندسية المطابقة للاعتماد .

من جانبه، أكد محافظ قنا ، أن المحافظة خصصت ١٢ ألف متر في موقع استراتيجي بمركز ابوتشت ، وأن الأرض جاهزة لإقامة المستشفي الذي سيكون واحداً من أهم مراكز الأورام في الصعيد ، وأنه سيتابع بنفسه عملية التنفيذ .

وطالب النائب مصطفي بكري، بأن يكون لدي المستشفي قدره علي إجراء عمليات النخاع وأورام الأطفال ، وهو ما أكد عليه د . خالد عبدالغفار .

وقد وجه الجميع الشكر إلي المتبرع بإقامة المستشفي ، والذي وعد بتوفير أحدث الأجهزه الطبيه للمستشفي المتوقع إنجازه في أقرب وقت ممكن بمركز أبوتشت.