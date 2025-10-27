قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
وزير الصحة :إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب والأوعية الدموية في محافظتي السويس وأسوان

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفدًا من شركة «أبوت» العالمية (Abbott Laboratories)، برئاسة السيد كريستوفر سكوغينز، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والقيادات التنفيذية بالشركة. يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الرعاية الصحية والتشخيص الطبي.

عقد اللقاء على هامش فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي يُقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

مشروع المراقبة المستمرة لمستوي الجلوكوز لدي الأطفال 

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين الوزارة وشركة «أبوت» في مجالات حيوية، وعلى رأسها مشروع المراقبة المستمرة لمستوى الجلوكوز لدى الأطفال (CGM). تم استعراض الإنجازات في تطبيق أجهزة رصد مستوى السكر في الدم للأطفال المصابين بالسكري، بهدف تحسين جودة الرعاية ورفع كفاءة المتابعة الطبية.

وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المعامل المركزية التابعة للوزارة، والذي يشمل توريد وتركيب ثلاثة أجهزة تحليل كيميائي حديثة عالية الدقة، مما يساهم في تحديث البنية التحتية وتعزيز الأداء التشخيصي داخل منظومة المختبرات الوطنية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وفد الشركة قدم عرضًا فنيًا متكاملًا لمشروع مركز فحص التأشيرات التابع لوزارة الصحة (MOH Visa Screening Center)، والذي يعتمد على نظام آلي متطور يستخدم تكنولوجيا Alinity وGLP وAlinIQ، بهدف ميكنة عمليات الفحص والتحليل، مما يرفع كفاءة ودقة النتائج، ويعزز سرعة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقال إن الجانبين ناقشا أيضًا سبل التعاون في بناء القدرات والتدريب الطبي، حيث اتفقا على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للأطباء والفنيين والكوادر الصحية المصرية على أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، كما تم الاتفاق على إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب والأوعية الدموية في محافظتي السويس وأسوان، لتقديم خدمات علاجية متخصصة باستخدام تقنية القسطرة القلبية (TAVI)، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية وجامعة كيل الألمانية.

استعرض الاجتماع نتائج الشراكة بين شركة «أبوت» ومدينة الدواء «جيبتو فارما» لتصنيع ستة أنواع من الأدوية الحيوية محليًا، بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى 155 مليون عبوة خلال خمس سنوات، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وجه الدكتور خالد عبد الغفار بمواصلة التنسيق مع شركة «أبوت» في الملفات ذات الأولوية، خاصة التحول الرقمي الصحي، والتشخيص المبكر للأمراض، والرعاية المتقدمة للأمراض المزمنة، وبرامج التغذية العلاجية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الاستثمار في صحة المواطن المصري، وتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتحقيق جودة الخدمات الصحية وفق معايير عالمية.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن التعاون بين الوزارة و«أبوت» يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الحكومي والشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا الصحية.

ملتقى الصحة العالمي السعودية مجلس الوزراء أبوت التشخيص الطبي وGLP Alinity الفحص

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

جريمة فيصل

شايلهم على كتفه.. ننشر صور للحظة تخلص المتهم بقتل أطفال الهرم منهما بمدخل عقار

أعضاء النيابة

النيابة العامة تنظم برنامجًا تدريبيًا لأعضائها بدولة السودان

جامعة الدول العربية

إنعقاد المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني بقطر

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد