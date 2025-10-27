وزير الصحة :إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب والأوعية الدموية في محافظتي السويس وأسوان

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفدًا من شركة «أبوت» العالمية (Abbott Laboratories)، برئاسة السيد كريستوفر سكوغينز، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والقيادات التنفيذية بالشركة. يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الرعاية الصحية والتشخيص الطبي.

عقد اللقاء على هامش فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي يُقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

مشروع المراقبة المستمرة لمستوي الجلوكوز لدي الأطفال

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين الوزارة وشركة «أبوت» في مجالات حيوية، وعلى رأسها مشروع المراقبة المستمرة لمستوى الجلوكوز لدى الأطفال (CGM). تم استعراض الإنجازات في تطبيق أجهزة رصد مستوى السكر في الدم للأطفال المصابين بالسكري، بهدف تحسين جودة الرعاية ورفع كفاءة المتابعة الطبية.

وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المعامل المركزية التابعة للوزارة، والذي يشمل توريد وتركيب ثلاثة أجهزة تحليل كيميائي حديثة عالية الدقة، مما يساهم في تحديث البنية التحتية وتعزيز الأداء التشخيصي داخل منظومة المختبرات الوطنية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وفد الشركة قدم عرضًا فنيًا متكاملًا لمشروع مركز فحص التأشيرات التابع لوزارة الصحة (MOH Visa Screening Center)، والذي يعتمد على نظام آلي متطور يستخدم تكنولوجيا Alinity وGLP وAlinIQ، بهدف ميكنة عمليات الفحص والتحليل، مما يرفع كفاءة ودقة النتائج، ويعزز سرعة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقال إن الجانبين ناقشا أيضًا سبل التعاون في بناء القدرات والتدريب الطبي، حيث اتفقا على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للأطباء والفنيين والكوادر الصحية المصرية على أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، كما تم الاتفاق على إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب والأوعية الدموية في محافظتي السويس وأسوان، لتقديم خدمات علاجية متخصصة باستخدام تقنية القسطرة القلبية (TAVI)، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية وجامعة كيل الألمانية.

استعرض الاجتماع نتائج الشراكة بين شركة «أبوت» ومدينة الدواء «جيبتو فارما» لتصنيع ستة أنواع من الأدوية الحيوية محليًا، بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى 155 مليون عبوة خلال خمس سنوات، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وجه الدكتور خالد عبد الغفار بمواصلة التنسيق مع شركة «أبوت» في الملفات ذات الأولوية، خاصة التحول الرقمي الصحي، والتشخيص المبكر للأمراض، والرعاية المتقدمة للأمراض المزمنة، وبرامج التغذية العلاجية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الاستثمار في صحة المواطن المصري، وتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتحقيق جودة الخدمات الصحية وفق معايير عالمية.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن التعاون بين الوزارة و«أبوت» يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الحكومي والشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا الصحية.