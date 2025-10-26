قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
وزير الصحة: إرسال وفود من الأطباء المصريين إلى أمريكا لتبادل الخبرات والمهارات

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور أسامة وليم إسحاق، رئيس جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين العاملين في أمريكا الشمالية وكندا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تبادل الدعم للتعليم الطبي والبحث العلمي، وتطوير الخدمات المعملية وعلم الباثولوجيا في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين استعرضا مستجدات الملفات المشتركة السابقة، مع التوافق على تنفيذ آليات لتطوير بنية البحث العلمي في مصر ورفع مستواه، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها وزارة التعليم العالي كأحد أذرع البحوث العلمية الرئيسية. وأكد امتلاك مصر كوادر بشرية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي.

 لجنة استشارية متخصصة في علم الأمراض وطب المعامل

وأشار إلى الاتفاق على التعاون في ملف مبادرات الأورام، وتشكيل لجنة استشارية متخصصة في علم الأمراض وطب المعامل، لتقديم المشورة حول السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية المتعلقة بخدمات علم الأمراض والمعامل، بالإضافة إلى تقييم الجودة، ودعم التطوير والابتكار في التشخيص المعملي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في تنمية الكوادر من خلال التدريب والتعليم المستمر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين اتفقا على إرسال وفود من الأطباء المصريين إلى أمريكا لتبادل الخبرات والمهارات، وتنظيم محاضرات علمية شهرية في تخصص علم الباثولوجيا، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متخصصة لتقديم الاستشارات السريرية الرقمية.

حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة؛ والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية؛ والدكتورة صفاء حسني، عضو مكتب مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر؛ والدكتورة جيلان محمود، عضو جمعية أخصائيي الباثولوجيا المصريين العاملين في أمريكا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 22 متهما بخلية التجمع لجلسة 30 ديسمبر

وكيل تعليم كفر الشيخ

عثرت على خاتم ذهب.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم التلميذة مارينا لأمانتها

جهود جامعية

تبادل الخبرات البحثية في علوم الأحياء المائية.. ندوة بـ مصايد وأسماك أسوان

بالصور

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

