عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
أخبار البلد

وزير الصحة يتابع آخر التجهيزات للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يُعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الوزير خلال الاجتماع، الإجراءات التنفيذية للجنة العليا للمؤتمر، مؤكدًا ضرورة تقديم برنامج علمي متميز يركز على القضية السكانية، وتنمية الأسرة، والتنمية البشرية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، ونتائج المبادرات الرئاسية، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمؤسسات الدولية؛ لضمان خروج المؤتمر بصورة تعكس مكانة مصر الريادية.

تسجيل 9480 مشاركًا

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على التجهيزات الفنية، مشيرًا إلى تسجيل 9480 مشاركًا حتى الآن، وحجم المشاركة في المعرض المصاحب، وموضوعات المنتديات المتخصصة التي ستنطلق على هامش المؤتمر، موجها باستعراض نتائج الاستراتيجيات التي أُطلقت في النسختين السابقتين، وعرضها خلال فعاليات الدورة الحالية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير كلف بتكثيف الحملات الإعلامية عبر جميع المنصات لزيادة الإقبال والتسجيل، مع إدراج قضايا صحية مستهدفة لفئات محددة لتعظيم الفائدة التوعوية، موجها بوجود سيارة المعامل المتنقلة ومختبر قسطرة القلب المتنقل أمام موقع المعرض؛ لتقديم خدمات فحص فورية للحضور، مما يعزز التفاعل العملي مع المبادرات الصحية الوطنية.

الرئيس السيسي مجلس الوزراء الصحة العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الصحة

