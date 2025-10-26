وزير الصحة يتابع آخر التجهيزات للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يُعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الوزير خلال الاجتماع، الإجراءات التنفيذية للجنة العليا للمؤتمر، مؤكدًا ضرورة تقديم برنامج علمي متميز يركز على القضية السكانية، وتنمية الأسرة، والتنمية البشرية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، ونتائج المبادرات الرئاسية، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمؤسسات الدولية؛ لضمان خروج المؤتمر بصورة تعكس مكانة مصر الريادية.

تسجيل 9480 مشاركًا

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على التجهيزات الفنية، مشيرًا إلى تسجيل 9480 مشاركًا حتى الآن، وحجم المشاركة في المعرض المصاحب، وموضوعات المنتديات المتخصصة التي ستنطلق على هامش المؤتمر، موجها باستعراض نتائج الاستراتيجيات التي أُطلقت في النسختين السابقتين، وعرضها خلال فعاليات الدورة الحالية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير كلف بتكثيف الحملات الإعلامية عبر جميع المنصات لزيادة الإقبال والتسجيل، مع إدراج قضايا صحية مستهدفة لفئات محددة لتعظيم الفائدة التوعوية، موجها بوجود سيارة المعامل المتنقلة ومختبر قسطرة القلب المتنقل أمام موقع المعرض؛ لتقديم خدمات فحص فورية للحضور، مما يعزز التفاعل العملي مع المبادرات الصحية الوطنية.