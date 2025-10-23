نائب وزير الصحة يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بشمال سيناء

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية ليلية للمخزن الإقليمي للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة سير العمل وتوافر الأرصدة الدوائية والمستلزمات الحيوية. تأتي الجولة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لتعزيز كفاءة منظومة الإمداد الطبي وضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية لأي طوارئ.

أشاد نائب الوزير بمستوى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موكداً أن المحافظة تمتلك مخزوناً استراتيجياً قوياً يلبي احتياجات المنشآت الصحية، ووجه بإعادة تنظيم المخازن لتسهيل تداول الأصناف وسرعة الصرف، مع تشكيل لجنة للجرد الدوري ومراجعة آليات التخزين لضمان جودة وسلامة الأدوية.

تلافي أي ملاحظات خلال 72 ساعة

تفقد نائب الوزير منظومة صرف وتوزيع الأدوية، موجهاً بمتابعة تواريخ الصلاحية بشكل دوري لتجنب الهدر وضمان الاستخدام الآمن. كما شدد على أهمية استدامة توافر المستلزمات الطبية لخدمة المرضى وأهالي شمال سيناء، مع ضرورة تلافي أي ملاحظات خلال 72 ساعة لتحسين الأداء.

رافق نائب الوزير خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، لضمان تنفيذ التوجيهات وتطوير منظومة الإمداد الطبي بالمحافظة.