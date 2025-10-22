قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق

وزير الصحة مع نظيره السوداني
وزير الصحة مع نظيره السوداني
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور هيثم إبراهيم عوض الله، وزير الصحة السوداني، في مقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء السفير عماد الدين مصطفى، سفير جمهورية السودان لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.


 في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور خالد عبدالغفار بالوزير السوداني والوفد المرافق، مؤكدًا التزام مصر الراسخ بدعم الأشقاء في السودان، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى دور مصر الريادي في دعم النظم الصحية بالدول الأفريقية، مع التركيز على تقديم كافة أوجه الدعم الصحي للسودان لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية.

 آليات تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الأوبئة


أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الأوبئة، دعم النظام الصحي السوداني، والاستجابة للطوارئ، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار استعداد مصر لتقديم دعم شامل يشمل توفير 200 ألف علبة ألبان صناعية شبيهة بلبن الأم، و200 أسطوانة أوكسجين، إلى جانب التعاون في القطاع الدوائي ومكافحة الأمراض المتوطنة.

شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروع دعم مرضى القصور الكلوي السودانيين المقيمين في مصر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة، كما تم الاتفاق على إرسال قافلة طبية مصرية إلى مستشفى “عثمان دقنة” في بورتسودان، تضم نخبة من الأطباء لتقديم خدمات طبية وجراحية متخصصة، وأُبرم الاتفاق على صياغة بروتوكولات مستقبلية لتطوير الخدمات الصحية في السودان.

 من جانبه، عبّر الدكتور هيثم إبراهيم عن شكره للدكتور خالد عبدالغفار والحكومة المصرية على الدعم المستمر، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة المصرية على مساندة السودان في مواجهة التحديات الصحية، وأكد الوزيران في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز التعاون الصحي، بما يعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر والسودان.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والسفير كريم مختار، ممثل وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الصحيين، بينما حضر من الجانب السوداني الدكتور خضر فيصل، الملحق الطبي، والدكتورة ألاء الطيب، مدير عام إدارة الصحة الدولية.

رئيس الوزراء وزير الصحة التعاون الصحي دعم الشعب السوداني العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الجديري المائي

زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول

ترشيحاتنا

الحضري

الغندور: الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر

ليفربول

ليفربول في مهمة صعبة أمام فرانكفورت لإنقاذ موسمه الأوروبي

الخطيب

حازم هلال: الخطيب هو الأنجح في إدارة كرة القدم في تاريخ مصر

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

معطر جو كيا
معطر جو كيا
معطر جو كيا

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
BYD
BYD

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

فيديو

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد