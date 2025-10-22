وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور هيثم إبراهيم عوض الله، وزير الصحة السوداني، في مقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء السفير عماد الدين مصطفى، سفير جمهورية السودان لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.



في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور خالد عبدالغفار بالوزير السوداني والوفد المرافق، مؤكدًا التزام مصر الراسخ بدعم الأشقاء في السودان، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى دور مصر الريادي في دعم النظم الصحية بالدول الأفريقية، مع التركيز على تقديم كافة أوجه الدعم الصحي للسودان لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية.

آليات تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الأوبئة



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الأوبئة، دعم النظام الصحي السوداني، والاستجابة للطوارئ، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار استعداد مصر لتقديم دعم شامل يشمل توفير 200 ألف علبة ألبان صناعية شبيهة بلبن الأم، و200 أسطوانة أوكسجين، إلى جانب التعاون في القطاع الدوائي ومكافحة الأمراض المتوطنة.

شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروع دعم مرضى القصور الكلوي السودانيين المقيمين في مصر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة، كما تم الاتفاق على إرسال قافلة طبية مصرية إلى مستشفى “عثمان دقنة” في بورتسودان، تضم نخبة من الأطباء لتقديم خدمات طبية وجراحية متخصصة، وأُبرم الاتفاق على صياغة بروتوكولات مستقبلية لتطوير الخدمات الصحية في السودان.

من جانبه، عبّر الدكتور هيثم إبراهيم عن شكره للدكتور خالد عبدالغفار والحكومة المصرية على الدعم المستمر، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة المصرية على مساندة السودان في مواجهة التحديات الصحية، وأكد الوزيران في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز التعاون الصحي، بما يعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر والسودان.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والسفير كريم مختار، ممثل وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الصحيين، بينما حضر من الجانب السوداني الدكتور خضر فيصل، الملحق الطبي، والدكتورة ألاء الطيب، مدير عام إدارة الصحة الدولية.