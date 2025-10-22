وجها لوجه| ميسي وترامب في لقاء منتظرا نوفمبر المقبل

في حدث عالمي استثنائي، تتجه أنظار العالم في 5 نوفمبر المقبل نحو مدينة ميامي بولاية فلوريدا، التي ستحتضن واحدة من أبرز الفعاليات الاقتصادية والسياسية والرياضية لهذا العام: منتدى أمريكا للأعمال 2025.

والحدث سيجمع تحت سقف واحد نخبة غير مسبوقة من القادة، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم العالمي ويل سميث، وبطل التنس الإسباني رافائيل نادال، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إلى جانب كبار الشخصيات من عوالم الاقتصاد والتكنولوجيا والرياضة.

من البيت الأبيض إلى ملاعب الكرة

المنتدى، الذي سيعقد في مركز كاسيا سنتر وسط ميامي، من المتوقع أن يستقطب أكثر من 30 ألف مشارك.

ويمثل انعقاده في الولايات المتحدة للمرة الأولى تحولا كبيرا في مسيرته، بعدما انطلقت نسخه السابقة من أوروغواي.

ويكتسب الحدث أهمية إضافية هذا العام مع حضور دونالد ترامب كـ "ضيف شرف"، في لحظة رمزية، حيث يقام المنتدى بالقرب من موقع مكتبته الرئاسية المستقبلية، التي ستشيد على أرض منحتها له حكومة فلوريدا مؤخرا.

ساحة حوار بين الاقتصاد والرياضة

وبحسب ما أعلنه المنظمون، يهدف المنتدى إلى خلق مساحة للحوار والتعاون بين القادة الذين يشكلون ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. من بين الشخصيات البارزة المشاركة:

- ستيفانو دومينيكالي، رئيس الفورمولا 1

- جيمي دايمون، رئيس "جي بي مورغان تشيس"

- كينيث كريفين، مؤسس شركة "سيتادل"

- آدم نيومان، مؤسس "وي وورك"

- إريك شميدت، المدير التنفيذي السابق لـ"جوجل"

كما نشر المنتدى على منصة لينكدإن بيانا لافتا جاء فيه: "صوت جديد ينضم إلى الساحة الدولية للقيادة"، في إشارة إلى مشاركة ترامب في المنتدى جنبا إلى جنب مع شخصيات مؤثرة عالميا مثل ميسي، إنفانتينو، ودايمون.

ميامي في قلب الأحداث العالمية

يأتي هذا المنتدى في وقت تسعى فيه ميامي إلى ترسيخ مكانتها كمركز سياسي واقتصادي عالمي، خاصة بعد إعلان ترامب الشهر الماضي عن استضافة قمة مجموعة العشرين (G20) في منتجعه السياحي بمدينة دورال القريبة، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.