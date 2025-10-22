قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
وجها لوجه| ميسي وترامب في لقاء منتظرا نوفمبر المقبل

ترامب وميسي
ترامب وميسي
ياسمين القصاص

في حدث عالمي استثنائي، تتجه أنظار العالم في 5 نوفمبر المقبل نحو مدينة ميامي بولاية فلوريدا، التي ستحتضن واحدة من أبرز الفعاليات الاقتصادية والسياسية والرياضية لهذا العام: منتدى أمريكا للأعمال 2025. 

والحدث سيجمع تحت سقف واحد نخبة غير مسبوقة من القادة، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم العالمي ويل سميث، وبطل التنس الإسباني رافائيل نادال، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إلى جانب كبار الشخصيات من عوالم الاقتصاد والتكنولوجيا والرياضة.

 من البيت الأبيض إلى ملاعب الكرة

المنتدى، الذي سيعقد في مركز كاسيا سنتر وسط ميامي، من المتوقع أن يستقطب أكثر من 30 ألف مشارك. 

ويمثل انعقاده في الولايات المتحدة للمرة الأولى تحولا كبيرا في مسيرته، بعدما انطلقت نسخه السابقة من أوروغواي.

 ويكتسب الحدث أهمية إضافية هذا العام مع حضور دونالد ترامب كـ "ضيف شرف"، في لحظة رمزية، حيث يقام المنتدى بالقرب من موقع مكتبته الرئاسية المستقبلية، التي ستشيد على أرض منحتها له حكومة فلوريدا مؤخرا.

ساحة حوار بين الاقتصاد والرياضة

وبحسب ما أعلنه المنظمون، يهدف المنتدى إلى خلق مساحة للحوار والتعاون بين القادة الذين يشكلون ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. من بين الشخصيات البارزة المشاركة:

 - ستيفانو دومينيكالي، رئيس الفورمولا 1

 - جيمي دايمون، رئيس "جي بي مورغان تشيس"

 - كينيث كريفين، مؤسس شركة "سيتادل"

 - آدم نيومان، مؤسس "وي وورك"

 - إريك شميدت، المدير التنفيذي السابق لـ"جوجل"

كما نشر المنتدى على منصة لينكدإن بيانا لافتا جاء فيه: "صوت جديد ينضم إلى الساحة الدولية للقيادة"، في إشارة إلى مشاركة ترامب في المنتدى جنبا إلى جنب مع شخصيات مؤثرة عالميا مثل ميسي، إنفانتينو، ودايمون.

ميامي في قلب الأحداث العالمية

يأتي هذا المنتدى في وقت تسعى فيه ميامي إلى ترسيخ مكانتها كمركز سياسي واقتصادي عالمي، خاصة بعد إعلان ترامب الشهر الماضي عن استضافة قمة مجموعة العشرين (G20) في منتجعه السياحي بمدينة دورال القريبة، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.

ترامب ميسي لقاء ترامب وميسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية فلوريدا

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
