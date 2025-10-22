قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
أخبار العالم

الحكومة اليابانية: ترامب يزور طوكيو لمدة ثلاثة أيام

الحكومة اليابانية: ترامب يزور طوكيو لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأثنين المقبل
الحكومة اليابانية: ترامب يزور طوكيو لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأثنين المقبل
أ ش أ

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم "الأربعاء"، عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، وذلك لإجراء أول محادثات مباشرة مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي.

وقال كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الأربعاء، إن ترامب سيجتمع أيضًا مع الإمبراطور ناروهيتو خلال فترة إقامته.

وأضاف: "أن زيارة الرئيس ترامب تمثل فرصة بالغة الأهمية لتعزيز التحالف الياباني الأمريكي بشكل أكبر"، مشيرًا إلى أن حكومة تاكايشي "ترحب بهذه الزيارة ترحيبًا حارًا".

وتُعد هذه الزيارة الأولى لترامب إلى اليابان منذ نحو ست سنوات.. وأصبحت تاكايشي، التي فازت في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في الرابع من أكتوبر الجاري، أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في اليابان أمس الثلاثاء، خلفًا لشينجرو إيشيبا.

وأوضح كيهارا أنه يأمل في أن يتمكن الزعيمان من بناء علاقة شخصية قائمة على الثقة وتجديد التأكيد على أن طوكيو وواشنطن ستعملان معًا من أجل تحقيق منطقة "الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة"، في ظل تزايد النفوذ الصيني هناك.

وبحسب مصادر مطلعة، يُرتب لعقد اجتماع ترامب مع إمبراطور اليابان يوم الإثنين، تليه قمة مع تاكايشي يوم الثلاثاء، كما يُرجح أن يزور الرئيس الأمريكي قاعدة بحرية أمريكية في يوكوسوكا بجنوب غرب طوكيو.

ومن المتوقع أن تناقش تاكايشي مع ترامب سبل التعامل مع الأنشطة العسكرية المتزايدة للصين في بحر الصين الشرقي والجنوبي، إضافة إلى برامج الصواريخ والأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وفقًا للمصادر نفسها.

كما ستسعى تاكايشي للحصول على دعم الولايات المتحدة في قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وربما يلتقي بعض أفراد عائلات المختطفين مع ترامب خلال الزيارة، بحسب المصادر.

ومن بين القضايا الأخرى المتوقع تناولها خلال القمة، الاتفاق الثنائي حول التجارة والاستثمار الذي تم التوصل إليه في يوليو، إضافة إلى الإنفاق الدفاعي الياباني، في ظل ضغوط واشنطن لزيادته.

وتُعرف تاكايشي بمواقفها السياسية المحافظة وأرائها الصارمة في قضايا الأمن القومي، وهي تشترك في هذه الرؤية مع رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي بنى علاقة وثيقة مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إنه سيتولى مسؤولية التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاق الياباني الأمريكي المتعلق بالتعريفات الجمركية.

وفي إطار اتفاق يوليو، اتفقت الدولتان على أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وغيرها من المنتجات، وهي نسبة أقل من تلك التي كان ترامب قد اقترحها في البداية.

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية الإمبراطور ناروهيتو تعزيز التحالف الياباني الأمريكي

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الجديري المائي

زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

وزير الخارجية الأسبق: قمة بروكسل محطة محورية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بمدينة حدائق العاصمة

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

معطر جو كيا
معطر جو كيا
معطر جو كيا

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
BYD
BYD

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

