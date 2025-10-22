الحكومة اليابانية: ترامب يزور طوكيو لمدة ثلاثة أيام

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم "الأربعاء"، عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، وذلك لإجراء أول محادثات مباشرة مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي.

وقال كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الأربعاء، إن ترامب سيجتمع أيضًا مع الإمبراطور ناروهيتو خلال فترة إقامته.

وأضاف: "أن زيارة الرئيس ترامب تمثل فرصة بالغة الأهمية لتعزيز التحالف الياباني الأمريكي بشكل أكبر"، مشيرًا إلى أن حكومة تاكايشي "ترحب بهذه الزيارة ترحيبًا حارًا".

وتُعد هذه الزيارة الأولى لترامب إلى اليابان منذ نحو ست سنوات.. وأصبحت تاكايشي، التي فازت في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في الرابع من أكتوبر الجاري، أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في اليابان أمس الثلاثاء، خلفًا لشينجرو إيشيبا.

وأوضح كيهارا أنه يأمل في أن يتمكن الزعيمان من بناء علاقة شخصية قائمة على الثقة وتجديد التأكيد على أن طوكيو وواشنطن ستعملان معًا من أجل تحقيق منطقة "الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة"، في ظل تزايد النفوذ الصيني هناك.

وبحسب مصادر مطلعة، يُرتب لعقد اجتماع ترامب مع إمبراطور اليابان يوم الإثنين، تليه قمة مع تاكايشي يوم الثلاثاء، كما يُرجح أن يزور الرئيس الأمريكي قاعدة بحرية أمريكية في يوكوسوكا بجنوب غرب طوكيو.

ومن المتوقع أن تناقش تاكايشي مع ترامب سبل التعامل مع الأنشطة العسكرية المتزايدة للصين في بحر الصين الشرقي والجنوبي، إضافة إلى برامج الصواريخ والأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وفقًا للمصادر نفسها.

كما ستسعى تاكايشي للحصول على دعم الولايات المتحدة في قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وربما يلتقي بعض أفراد عائلات المختطفين مع ترامب خلال الزيارة، بحسب المصادر.

ومن بين القضايا الأخرى المتوقع تناولها خلال القمة، الاتفاق الثنائي حول التجارة والاستثمار الذي تم التوصل إليه في يوليو، إضافة إلى الإنفاق الدفاعي الياباني، في ظل ضغوط واشنطن لزيادته.

وتُعرف تاكايشي بمواقفها السياسية المحافظة وأرائها الصارمة في قضايا الأمن القومي، وهي تشترك في هذه الرؤية مع رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي بنى علاقة وثيقة مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إنه سيتولى مسؤولية التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاق الياباني الأمريكي المتعلق بالتعريفات الجمركية.

وفي إطار اتفاق يوليو، اتفقت الدولتان على أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وغيرها من المنتجات، وهي نسبة أقل من تلك التي كان ترامب قد اقترحها في البداية.