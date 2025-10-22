ترامب: لا أريد إجراء لقاء بلا فائدة مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال يدرس إمكانية عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "ما زالت هناك فرصة حقيقية لوقف الحرب في أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي، مضيفاً: "لا أريد عقد لقاء غير ذي جدوى".

وتابع ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "لا أريد أن أضيع وقتي في الاجتماع. سأرى ما سيحدث". وأكد: "لم نتخذ قرارًا بعد".

وفي وقت سابق، جمعت مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أعلن بعدها الزعيمان اتفاقهما على الاجتماع قريبًا في بودابست.

ولا يزال النزاع الروسي الأوكراني مستمرًا منذ فبراير 2022، مع سيطرة روسيا على عدة مناطق في الأراضي الأوكرانية ورفضها لأي انضمام محتمل لكييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). في المقابل، تستمر الدول الغربية في تقديم الدعم العسكري والأمني لأوكرانيا، وسط تحركات دبلوماسية أمريكية نشطة تهدف إلى إيجاد حلول لإنهاء الصراع.