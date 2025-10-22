قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
ترامب: لا أريد إجراء لقاء بلا فائدة مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال يدرس إمكانية عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "ما زالت هناك فرصة حقيقية لوقف الحرب في أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي، مضيفاً: "لا أريد عقد لقاء غير ذي جدوى".

وتابع ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "لا أريد أن أضيع وقتي في الاجتماع. سأرى ما سيحدث". وأكد: "لم نتخذ قرارًا بعد".

وفي وقت سابق، جمعت مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أعلن بعدها الزعيمان اتفاقهما على الاجتماع قريبًا في بودابست.

ولا يزال النزاع الروسي الأوكراني مستمرًا منذ فبراير 2022، مع سيطرة روسيا على عدة مناطق في الأراضي الأوكرانية ورفضها لأي انضمام محتمل لكييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). في المقابل، تستمر الدول الغربية في تقديم الدعم العسكري والأمني لأوكرانيا، وسط تحركات دبلوماسية أمريكية نشطة تهدف إلى إيجاد حلول لإنهاء الصراع.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

أرشيفية

الفقي: مصر تملك رصيدا حضاريا ضخما رغم نهب آثارها عبر تاريخها

المساعدات

قيود وعراقيل الاحتلال تعيق دخول المساعدات بالكم الكافي لقطاع غزة

المساعدات

شاحنات المساعدات الإنسانية تتجه لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

