مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش اليوم (الأربعاء) إن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيعد خطا أحمر، كاشفا عن أن هناك مناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الإنساني في القطاع.



وقال قرقاش، في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، :" إن العمل الإنساني في غزة سيتضاعف خلال المرحلة المقبلة، في إطار الرؤية الإماراتية التي تسعى إلى تحقيق توازن بين الأمن الإقليمي وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة قابلة للحياة".



وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن القيادة الأمريكية لعبت دورا محوريا في تحقيق الهدنة، مؤكدا أن دور الولايات المتحدة يظل حاسما في دفع العملية السياسية وحماية مسار وقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف أن موقف الإمارات ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التركيز على جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.