تأثير زيادة أسعار الوقود على الخضروات والفاكهة| تفاصيل
الصحة تتابع علاج الاشقاء الفلسطينيين بمستشفيات العريش | صور
الرعاية الصحية تطلق أول ورشة تدريبية لعلاج دوالي الساقين دون تدخل جراحي
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار العالم

مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر

المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش
أ ش أ

 أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش اليوم (الأربعاء) إن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيعد خطا أحمر، كاشفا عن أن هناك مناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الإنساني في القطاع.


وقال قرقاش، في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، :" إن العمل الإنساني في غزة سيتضاعف خلال المرحلة المقبلة، في إطار الرؤية الإماراتية التي تسعى إلى تحقيق توازن بين الأمن الإقليمي وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة قابلة للحياة".


وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن القيادة الأمريكية لعبت دورا محوريا في تحقيق الهدنة، مؤكدا أن دور الولايات المتحدة يظل حاسما في دفع العملية السياسية وحماية مسار وقف إطلاق النار في غزة. 


وأضاف أن موقف الإمارات ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التركيز على جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

