كاتي بيرى تتألق أمام الأهرامات

أحيت الفنانة الأمريكية كاتي بيري حفلها الأول في مصر في منطقة أهرامات الجيزة.

تألقت كاتي بيري في الحفل وقدمت عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأطلت كاتي بيري بفستان لامع يدمج بين اللونين الفضي والأزرق

وكان من ضمن الحضور الإعلامية إنجي علي التي نشرت فيديو من الحفل أثناء غناء كاتي بيري وتلقيها تحية الجمهور.

حفل كاتي بيري في مصر يأتي بعد أيام من اختتام جولتها العالمية The Lifetimes Tour، التي شملت 91 حفلا في 5 قارات.

وانطلقت جولة كاتي بيري العالمية في أبيرل الماضي واختتمتها الأحد 7 ديسمبر في أبو ظبي بالتزامن مع السباق الأخير لموسم الفورمولا 1 لعام 2025.

وبدأت كاتي بيري جولتها جولة The Lifetimes Tour بعد انفصالها عن الممثل أورلاندو بلوم، وخلالها نشأت علاقتها الجديدة مع جاستين ترودو رئيس وزراء كندا السابق، الذي حضر العديد من حفلاتها العالمية ودعمها بالسفر لمساندتها.

وكانت كاتي بيري أعلنت ارتباطها بجاستين ترودو ونشرت عبر حسابها على iNSTAGRAM صورا وفيديو من رحلتهما معا.

وكانت الشائعات حول علاقة بيري وترودو بدأت خلال الصيف بعد ظهورهما في مونتريال خلال ما وصف بأنه "موعد غداء"، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصال بيري عن خطيبها السابق أورلاندو بلوم، وانفصال ترودو عن زوجته صوفي جريغوار في 2023 بعد زواج استمر 18 عاما.