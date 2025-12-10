مي عز الدين تستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة على إنستجرام

وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة والدتها الراحلة، بطريقة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام.



وشاركت مي، عبر خاصية "ستوري"، منشورًا جاء فيه: "طول ما أمك جنبك يبقى أنت مخسرتش أي حاجة في الدنيا"، في رسالة تعكس حبها واشتياقها لوالدتها

وأعلنت مى عز الدين، مؤخرًا زواجها من أحمد تيمور، وهو شاب من خارج الوسط الفنى، ونشرت صورًا من كواليس عقد القران الذى أقيم فى أجواء عائلية بسيطة بحضور الأهل والمقرّبين فقط.

يذكر أن آخر أعمال مى عز الدين كان مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج تامر محسن.